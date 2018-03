Zakaz handlu? Zróbmy referendum Adobe Stock

Politycy traktujš obywateli instrumentalnie. Gdy im wygodnie, rozpisujš referenda, pytajšc a to o stosunek do jednomandatowych okręgów wyborczych (jak uczynił prezydent Komorowski), a to o meandry zmian w konstytucji (jak to chce zrobić prezydent Duda). Słowem o coœ, co przeciętnego zjadacza chleba nie ekscytuje, ale œwietnie nadaje się do politycznych gier i manipulacji. Jak diabeł œwięconej wody bojš się natomiast pytać o rzeczy, które naprawdę ogniskujš społeczne emocje. Dlatego nie zaproponowali referendum w sprawie zakazu handlu w niedziele. I właœnie dlatego powinniœmy takiego referendum zażšdać.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ