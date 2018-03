Paweł Kowal: Polska dyplomacja potrzebuje wdzięku

Polska delegacja rzšdowa jedzie do Izraela – informacja ta obiegła media. Napięcie spadło, komentatorzy odetchnęli.

Życzliwi trzymajš kciuki za Bartosza Cichockiego, dla którego to z pewnoœciš jedna z trudniejszych misji w dotychczasowej dyplomatycznej karierze. Oczywiœcie powrócić do stanu sprzed nowelizacji ustawy o IPN nie będzie łatwo. Relacje z Izraelem, diasporš żydowskš czy Ukrainš – na każdym z tych pól pojawiły się poważne problemy. W konsekwencji także relacje z niektórymi politykami w USA się pogorszš. Nie ma sensu na goršco oceniać strategicznych skutków ustawowego zamieszania. Sš przecież nawet tacy, którzy twierdzš, że będš one pozytywne. Nie sšdzę, ale faktycznie każda sytuacja czegoœ nas uczy. Może Polska za lekko miała na arenie międzynarodowej po 1991 r.? Może potrzeba nam pewnych doœwiadczeń, by nie popełnić kolejnych błędów?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jedno jest pewne: polska dyplomacja musi odsapnšć od krajowej polityki. Całkiem po ludzku i w interesie kraju – Jacek Czaputowicz potrzebuje czasu na coœ więcej niż gaszenie pożarów. Tyle było napisane i powiedziane, jak to będzie wspaniale, gdy będziemy zasiadać przy najczęœciej na œwiecie pokazywanym stole w ONZ. Ten zegarek już odmierza czas. Powiedzmy sobie szczerze: żadna dyplomacja na œwiecie nie znosi dobrze wielotygodniowych wewnštrzkrajowych debat, które rozpalajš polityków, ale też każš się angażować – a często nawet opowiedzieć się po którejœ ze stron wewnętrznego sporu – dyplomatom. O dyplomatyczne aspekty polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa można być spokojnym. Jednak tak jak przez ostatnie tygodnie dyplomaci w ten czy inny sposób musieli uczestniczyć w politycznym zamieszaniu, tak teraz potrzebna jest sytuacja odwrotna. Politycy powinni się zaangażować.

W zwišzku z rolš w ONZ potrzebne jest faktyczne, nie tylko deklarowane, uczestnictwo Polski w kluczowych debatach na œwiecie. Zwłaszcza w chwilach, gdy toczš się poważne dyskusje wokół Korei Północnej, w których uczestniczš ważni partnerzy Polski. Nawet Kim Dzong Un próbuje dyplomacji wdzięku (charm diplomacy). A co na to Polska? Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa to czas dla œrednich i małych państw, by pokazać, że sš w stanie myœleć globalnie i współdziałać z sojusznikami. A do tego potrzeba nie tylko grupy doœwiadczonych dyplomatów, ale też kilku zaangażowanych polityków, którzy rozumiejš, że to długookresowa inwestycja, w której za niewiele zainwestowanych œrodków czasami można wiele zyskać.