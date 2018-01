MSZ. Bilans po Witoldzie Waszczykowskim

„Kończ Waszcz, wstydu oszczędŸ”. Od co najmniej roku, na korytarzach Ministerstwa Spraw Zagranicznych powtarzali tę frazę zarówno beneficjenci jak i ofiary „dobrej zmiany” w resorcie.

Zgodna opinia ekspertów i zwykłych obserwatorów polskiej polityki zagranicznej była dla Witolda Waszczykowskiego miażdżšca – polityka, którš firmował i prowadził, okazała się porażkš. I to we wszystkich aspektach: makropolitycznym, technologii dyplomatycznej, organizacyjnym i personalnym. A punkt startowy miał przecież Witold Waszczykowski wyjštkowo dogodny.

Obejmujšc MSZ jesieniš 2015 roku przychodził na Aleję Szucha po niezbyt aktywnym, dyplomatycznie mówišc, ministrowaniu Grzegorza Schetyny. Poprzednik Waszczykowskiego był skupiony na polityce partyjnej i kampanii wyborczej. Nie miał ani serca, ani entuzjazmu do zajmowania się dyplomacjš. W Gmachu (jak powszechnie mówi się na Szucha o centrali Ministerstwa) oczekiwano więc przyjœcia Waszczykowskiego, który przeszedł wszystkie szczeble emeszetowskiej kariery z pewnš nadziejš, na ożywienie resortu, na wprowadzenie nowych idei, na to, że być może będzie trudniej, ale ciekawiej.

Bardzo szybko okazało się, że były to nadziej płonne. Pierwsze miesišce ministrowania Waszczykowski poœwięcił na walkę z cieniem Radka Sikorskiego. Postanowił nie tylko zwolnić tych wszystkich, którzy mu się z Sikorskim kojarzyli, ale przede wszystkim zostać Sikorskim 2.0. Poczštki kierowania MSZ to chorobliwa nadaktywnoœci ministra w mediach i próby aplikowania opinii międzynarodowej wštpliwej jakoœci bon motów (ze słynnymi cyklistami i wegetarianami na czele). Krótko mówišc nie majšc wdzięku, finezji a przede wszystkim osobistego zakorzenienia w elitach Zachodu, chciał zostać nowym Radkiem Sikorskim. Efektem stało się oœmieszenie ministra, które już wówczas powinno skutkować dymisjš, gdyż minister poważnego państwa nie może być obiektem żartów w całej œwiatowej dyplomacji. A sam pamiętam, jak podczas organizowanego w Armenii przejazdu dyplomatów na rowerach przez stolicę, wysłuchiwałem dowcipów w stylu: „on nie może brać udziału, bo jego rzšd zwalcza cyklistów”. Wbrew pozorom nie było to przyjemne, gdyż ambasador œwieci zawsze œwiatłem odbitym – jego pozycja jest pochodnš pozycji kraju, a nasza zaczynała być po prostu œmieszna.

Szczególnie, że do serii wpadek dołšczyła polityka godnoœciowa. I, żeby nie było wštpliwoœci, trzymanie wysoko głowy jest jak najbardziej potrzebne w dyplomacji. Ale „wzdęcie” godnoœciowe, objawiajšce się na przykład lekceważeniem mniejszych krajów, i pokazywanie przez ministra, iż on rozmawia (a częœciej próbuje) z mocarstwami a mali majš poczekać, w połšczeniu ze wspomnianš wczeœniej œmiesznoœciš, stanowiło zabójczy koktajl.

Paradoksalnie plusem wczesnej fazy rzšdów Waszczykowskiego w MSZ okazała się polityka personalna. W odróżnieniu od sporej częœci swojego zaplecza politycznego miał on œwiadomoœć, że totalna rewolucja personalna w przededniu szczytu NATO może skończyć się fatalnie. Wydajšc gromkie okrzyki o czystce spowalniał jš zarówno w centrali jak na placówkach. Zmienił też niefortunnš politykę poprzedników, zamykania kolejnych ambasad i konsulatów.

Wpadki nie byłyby podstawowym problemem ministra Waszczykowskiego gdyby nie fakt, że w rzšdzie PiS miał on status „fachowca”. Pozycja polityczna ministra była od poczštku słaba, a po serii wizerunkowych wpadek stała się po prostu żadna. Z jednej strony „jastrzębie” donosiły na Nowogrodzkš o hodowaniu „złogów” a z drugiej strony było oczywiste, że nie chronił zagranicznego wizerunku rzšdu tylko go dodatkowo osłabiał. Nie majšc bezpoœredniego kontaktu z „czynnikiem decydujšcym” ani z Pałacem Prezydenckim już po kilku miesišcach w MSZ był dyżurnym kandydatem do „zrekonstruowania”. Ze wszystkich stron suflowano mu kandydatów na stanowiska w resorcie (z tak znakomitym efektem jak nasz obecny ambasador w Berlinie), ogryzano budżet, a przede wszystkim prowadzono własnš politykę.

Wbrew pozorom szef dyplomacji prowadzi jedynie ułamek prawdziwej polityki zagranicznej państwa. Dużo więcej do powiedzenia majš ministrowie resortowi i przede wszystkim szef rzšdu. To oni podejmujš decyzje w Brukseli, w gospodarce czy w zakresie wymiany kulturalnej. Jeżeli szef MSZ jest politycznie słaby to nie ma możliwoœci by egzekwować swojš rolę koordynacyjnš w dziedzinie spraw zagranicznych. Staje się rzecznikiem rzšdu do spraw zagranicznych.

Po szczycie NATO i warszawskiej wizycie Donalda Trumpa Waszczykowski przestał udawać Sikorskiego bis i zajšł się lekturš oficjalnych i nieoficjalnych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Po to, aby natychmiast powtórzyć to samo tylko jeszcze mocniej, albo postarać się wybiec przed szereg i obrazić prawdziwych oraz domniemanych przeciwników rzšdów PiS. Przyspieszyły również zmiany personalne. Tyle, że prowadzone one były także bez ładu i składu. Zamiast planu działania istotny był wewnštrzpartyjny PR. Zasadš przy wymianie ambasadorów jest wczeœniejsza zapowiedŸ zmiany szefa placówki, możliwoœć przygotowania gruntu dla następcy i nie pozostawianie wakatów przez długie miesišce. Tymczasem rozpaczliwe ratowanie stołka plus konflikty z innymi oœrodkami władzy prowadziły do tego, że najważniejsze ambasady były nie obsadzane, a kandydaci, kiedy ich w końcu z łapanki znaleziono, w znacznej częœci niezbyt profesjonalni. W opinii osób, które majš okazję regularnie czytać korespondencję od ambasadorów „dobrej zmiany”, jest ona (z pojedynczymi wyjštkami) mniej niż słaba. Szefowie placówek zajmujš się kontaktami z Poloniš, wysyłaniem sprostowań do gazet etc. Tymczasem jest to zadanie dla ich pracowników. Ambasador jest od utrzymywania kontaktów z elitš politycznš kraju urzędowania. Polska sama pozbawia się oczu i uszu, wiedzę o sytuacji w państwach partnerskich czerpišc ze Ÿródeł wtórnych, albo nie majšc jej wcale. A to już jest zakres odpowiedzialnoœci ministra Waszczykowskiego.

Bilans jego rzšdów w MSZ jest zły. Projekt ustawy o służbie zagranicznej pozbawia ministra resztek władzy, w polityce międzynarodowej Polski rzšdzi przypadek i wypadkowa interesów poszczególnych resortów prowadzšcych działania kompletnie nie skoordynowane, zmiany personalne w ogromnej większoœci sš zmianami na gorsze. Kadra dyplomatyczna niższego szczebla jest zastraszana a wyższego nader często traktowana w sposób poniżajšcy. Aksjomatem oficjalnie głoszonym stało się stwierdzenie, że ponadpartyjna zgoda w zakresie celów zagranicznych państwa jest czymœ złym. A cele te nie zostały sformułowane i podlegajš (przykładem kwestia uchodŸców) wyłšcznie bieżšcej taktyce podporzšdkowanej polityce wewnętrznej.

Minister Waszczykowski też to wie. Bo trzecia faza jego rzšdów w MSZ, kiedy zorientował się, że raczej nie ucieknie spod rekonstrukcyjnej gilotyny, charakteryzuje się ograniczeniem oœmieszajšcej aktywnoœci medialnej i publikacjš kilku tekstów (jak choćby artykuł w „Rzeczpospolitej” o relacjach z Ukrainš) godnych dyplomaty.

W większoœci państw Zachodu minister spraw zagranicznych ma formalnš (np. w Niemczech) czy faktycznš rangę wicepremiera. Jest zawodnikiem najcięższej wagi politycznej. W Polsce takš pozycję wypracował sobie chyba jedynie Bronisław Geremek. Ale żaden z ministrów nie doprowadził do takiej degradacji swojej roli jak udało się to Witoldowi Waszczykowskiemu. Tymczasem, Polska nie jest mocarstwem, tylko one bowiem majš przywilej podporzšdkowywania polityki zagranicznej interesom wewnętrznym. Rozsšdna i skoordynowana polityka zagraniczna jest wręcz warunkiem naszego przetrwania na mapie Europy jako liczšcego się państwa. Pozycja międzynarodowa Polski to zarówno warunek naszego bezpieczeństwa militarnego jak i powodzenia gospodarczego. Autodegradacja do II ligi, bezrefleksyjne odgrzewanie podziału Europy na Wschód i Zachód, a przede wszystkim brak strategii zagranicznej państwa jest prostš drogš prowadzšcš do zmarnowania niebywałej koniunktury historycznej jaka otworzyła się przed Polskš w poczštku XXI wieku.

Kierowanie politykš zagranicznš Polski to zadanie skrajnie trudne. Używajšc ulubionej metafory dyplomatów, rozmiar kapelusza okazał się o kilka numerów za duży na ministra Waszczykowskiego.

Autor jest dyplomatš, byłym ambasadorem Polski w Rydze i w Erywaniu.