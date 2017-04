Erdogan z władzą większą niż sułtan

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Erdogan: Droga Turcji od demokracji do despotyzmu

Obóz prezydenta Recepa Erdogana, który dzięki referendum ma uzyskać już całkiem legalnie władzę praktycznie nieograniczoną, ogłosił swoje zwycięstwo. Wyniki plebiscytu są jeszcze nieoficjalne (51,4 procent za zmianami systemu z parlamentarnego na prezydencki), na dodatek opozycja podaje je w wątpliwość. Ale wydaje się, że nie ma już w kraju sił, które mogą powstrzymać Erdogana przez uznaniem, że teraz i konstytucja powierza mu wielką władzę. Bo tak naprawdę to i bez referendum prezydent robił, co chciał. Teraz jednak już legalnie będzie miał w ręku władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. A mechanizmy kontrolne zanikną lub będą niezwykle trudne do uruchomienia.

Często słychać, że Erdogan będzie współczesnym sułtanem. W rzeczywistości, jak mówią mi znajomi Turcy, stanie się kimś nawet potężniejszym. - W czasach otomańskich władza była bardziej podobna do systemu parlamentarnego niż prezydenckiego. Była druga osoba w imperium: wielki wezyr, często bardzo mocny i wpływowy, czasem nawet mocniejszy od sułtana. Nie przywykliśmy do władzy jednego człowieka, którą zakładają głosowane w referendum zmiany w konstytucji – podkreśla Ozgur Unluhisarcikli, szef ankarskiego oddziału German Marshall Fund.

Nie tylko wielki wezyr ograniczał władzę sułtana. - Z niektórych decyzji sułtan musiał się tłumaczyć przywódcy religijnemu – dodaje Yasar Yakis, emerytowany dyplomata, który był szefem MSZ w czasach, gdy Erdogan po raz pierwszy został premierem.

Jawne przejęcie totalnej władzy przez Erdogana oznacza, że oficjalnie deklarowany zamiar przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej jest już całkowicie nierealistyczny. W UE są co prawda monarchowie, ale nie ma i nie może być nadsułtanów. Choć trzeba przyznać, że po półwieczu kandydowania i tak już nieliczni wierzyli, że Turcja kiedykolwiek uzyska członkostwo.

Poza symbolicznym pożegnaniem z drogą do Europy wiele się w stosunkach Turcji z Zachodem zapewne nie zmieni. Erdogan już wcześniej dusił wolność słowa, ograniczał niezależne sądownictwo i wsadzał przeciwników politycznych do więzień. Uczynił ze swojego kraju mocarstwo bliskowschodnie i przywrócił wielkie znaczenie islamu. Zachód współpracował z nim i nadal będzie. Erdogan jest zbyt ważny w kluczowych kwestiach – kryzysu imigracyjnego i bezpieczeństwa, by się na niego obrażać. Choć zaprzyjaźnił się z Putinem, nie złamał zobowiązań natowskich.

Po referendum wiemy, że Turcja jest naprawdę inna. I że to się nie zmieni.