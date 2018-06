Zdrowe biuro, w którym chce się żyć

Jeszcze kilka lat temu o przeprowadzce do nowej siedziby decydowali właściciele firm. Pracowników nikt o zdanie nie pytał. Dostawali kartony, taśmy i kilka godzin na spakowanie.

Dziś, kiedy firmy walczą o talenty, w wyborze nowego biura uczestniczą także pracownicy. Przestarzałe powierzchnie, choćby najtańsze, nie mają szans na komplet najemców. Deweloperzy komercyjni dwoją się i troją, by nowe budynki przyciągały prestiżem, nowoczesnymi technologiami, świetnym adresem. Najlepsze są wynajmowane jeszcze na etapie dziury w ziemi. Z badań firmy doradczej CBRE wynika, że o sukcesie danej inwestycji decydują: swoboda, dbanie o starszych pracowników, obniżenie stresu, indywidualne podejście i zdrowy styl życia. W nowych biurowcach powstają więc coraz bardziej „egzotyczne" strefy relaksu, domowe kuchnie, w których można przygotować sobie obiad, biblioteki. Są też zróżnicowane miejsca do pracy, adresowane do różnych pokoleń pracowników.

Jak mówił jeden z deweloperów na naszych łamach – biuro to coś więcej niż praca, to przestrzeń do życia.