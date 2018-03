Nowoczesna: zjednoczenie opozycji albo śmierć

Partia Katarzyny Lubnauer proponuje, aby cała opozycja wystawiła wspólnš listę w 2019 r. Cel to odbudowa państwa prawa.

Nowoczesna szykuje się do wyborów samorzšdowych w koalicji w sejmikach z Platformš, ale jej politycy przygotowali nowš propozycję dla opozycji już na kampanię w 2019 r. W trakcie posiedzenia Rady Krajowej w Warszawie Adam Szłapka, sekretarz generalny partii, zaproponował całej opozycji zjednoczenie na wybory parlamentarne. Opozycja miałaby zawrzeć umowę, że wyłoniony w ten sposób Sejm doprowadzi do zmian, jeœli chodzi o KRS, TK i inne instytucje państwa prawa. – To nie będzie czas koalicji dla realizacji programu politycznego. To muszš być wybory, które wybiorš nie Sejm, ale Konstytuantę – mówił Szłapka. Jego wystšpienie nagrodzono bardzo goršcymi oklaskami. Propozycja skierowana jest do wszystkich sił opozycyjnych: od PO i prawicy przez Roberta Biedronia i Adriana Zandberga po organizacje pozapartyjne, jak Ogólnopolski Strajk Kobiet czy Akcja Demokracja. – Umowa musi też obejmować funkcjonowanie rzšdu – powołanie nie tyle ministrów, ile kierowników ministerstw, którzy będš administrować i odpartyjniać – proponował Szłapka. Zgodnie z tš wizjš póŸniej opozycja miałaby wrócić do rywalizacji na programy, po „przywróceniu reguł gry". W tym planie jest też zmiana sposobu działania służby cywilnej, mediów publicznych i wprowadzenie większych „bezpieczników" do konstytucji. – Nadzieja wraca do Nowoczesnej, nadzieja wraca do Polski – mówił prowadzšcy konwencję Paweł Rabiej, kandydat partii na wiceprezydenta Warszawy.

O samych wyborach mówiono niewiele. Więcej politycy partii Katarzyny Lubnauer mówili o wartoœciach i planach na przyszłoœć. Najczęœciej pojawiała się tu wolnoœć jako fundament projektów planowanych przez partię. Ewa Lieder mówiła o projektach dotyczšcych smogu, Paulina Hennig-Kloska o projekcie „Aktywna rodzina" zastępujšcym program 500+, Monika Rosa – o przemocy ekonomicznej, ustawie o języku œlšskim i zwišzkach partnerskich. – Ta ustawa to pierwszy krok do budowy silnego poparcia dla idei równoœci małżeńskiej – podkreœlała posłanka w swoim przemówieniu.

Jak na propozycję budowy wspólnej listy reagujš inni przedstawiciele opozycji? – Podchodzę z życzliwoœciš do inicjatywy Adama Szłapki, ale uważam, że jest na to za wczeœnie. Wybory samorzšdowe ustawiš pozycje startowe do parlamentu, też w ramach opozycji – mówi nam Władysław Kosiniak-Kamysz. – Ja uważam, że program społeczny jest potrzebny – dodaje. W podobnym tonie sprawę komentujš przedstawiciele SLD. – Naszym zdaniem propozycja Nowoczesnej jest zbyt wczesna. Teraz sš wybory samorzšdowe. Dla mnie to próba przejęcia inicjatywy wobec PO. A aby wygrać z PiS, potrzebne jest coœ więcej niż tylko obietnica przywrócenia praworzšdnoœci, trzeba przekonać szeroki elektorat, tzw. klasy ludowe – mówi nam Anna Maria Żukowska, rzeczniczka partii.

Przedstawiciele Platformy podkreœlajš, że o wspólnym froncie warto rozmawiać. – To propozycja warta rozważenia. Platforma od dawna powtarza, że jest potrzebny wspólny front opozycji przeciwko tym, którzy od ponad dwóch lat niszczš Polskę. Pierwszym testem będš wybory samorzšdowe. Liczę, że do naszego porozumienia z Nowoczesnš dołšczš inne ugrupowania i udowodnimy, że można wygrać z PiS – mówi „Rzeczpospolitej" Borys Budka, wiceprzewodniczšcy Platformy.

Nowoczesna apeluje o jednoœć opozycji, ale w samej partii jednoœć wewnętrzna jest też istotnym tematem. – Ryszardzie! Doceniamy twojš rolę jako założyciela partii, ale teraz jest dla nas wszystkich wymagajšcy czas odpowiedzialnoœci za Nowoczesnš i Polskę. Musimy być znowu drużynš i czerpać z tego siłę. Tylko wtedy wygramy – mówiła Katarzyna Lubnauer w swoim przemówieniu. Petru odpowiedział jej kilka minut póŸniej. – Spotkamy się i porozmawiamy, jak współpracować dobrze dla dobra Rzeczypospolitej. Siłš rzeczy dla dobra Nowoczesnej też – te dwie rzeczy idš w parze – powiedział były przewodniczšcy. Petru w ostatnich tygodniach organizuje debaty i spotkania w terenie pod szyldem Plan Petru – nowego stowarzyszenia. Sam fakt jego wystšpienia na posiedzeniu rady niektórzy nasi rozmówcy odczytujš jako próbę załagodzenia wewnętrznych podziałów w partii po wyborach na jej szefa w listopadzie ubiegłego roku. – Porozumienie Petru i Lubnauer jest kluczowe dla przyszłoœci partii – twierdzi jeden z naszych rozmówców. Petru swoje przemówienie poœwięcił koniecznoœci wprowadzenia Polski do strefy euro. Jak przekonywał, wokół tego postulatu też może nastšpić konsolidacja opozycji przed wyborami parlamentarnymi, bo PO w ostatnich tygodniach także postawiła na przyjęcie wspólnej waluty.