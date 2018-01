Ryszard Petru: Nowoczesna jest moim dzieckiem

- Z Katarzynš Lubnauer dogaduję się w kwestiach fundamentalnych, natomiast sš różnicę zdań, o których nie będę mówił. Czuję, że Nowoczesna to moje dziecko i w zwišzku z tym, bez względu na to, co się będzie działo, będę za nie współodpowiedzialny - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Ryszard Petru, polityk Nowoczesnej.

Ryszard Petru wypowiedział się na temat polityki PiS-u oraz o przyszłych planach politycznych Nowoczesnej. - Eliminacja Macierewicza czy Waszczykowskiego z rzšdu jest wizerunkowš próbš przejœcia PiS do centrum. Przecież Mateusz Morawiecki pojechał do Brukseli, a minister Czaputowicz wymienił z Timmermansem – czyli wrogiem nr jeden - numer telefonu, a za to można było kiedyœ wylecieć z rzšdu – powiedział Petru.

Polityk Nowoczesnej ocenił, że był inwigilowany i będzie domagał się sprawiedliwoœci w polskich sšdach. - Służby mnie inwigilowały, chociaż nie wiem czy inwigilujš teraz. Będę dochodził moich praw przed polskimi sšdami. A to, że prokuratura umorzyła postępowanie sugerujšc, że służby mnie chroniły, to jest chore, bo ja nie oczekuje takiej ochrony służb, które będš wszędzie chodzić i sprawdzać, co robię w czasie służbowym i prywatnym. (...) Będę udowadniał, że mam rację i pokazywał dowody – powiedział.

Goœć naszego programu ocenił wizytę polskiego premiera na Œwiatowym Forum Ekonomicznym w Davos. - Po pierwsze dobrze, że pojechali, natomiast to pokazuje politykę polskiego rzšdu. Morawiecki mówi, że wspiera małe i œrednie firmy, a tak naprawdę jedynš politykš gospodarczš, jeżeli chodzi o inwestycje, jest œcišganie wielkich koncernów międzynarodowych, bo polskie inwestycje gospodarcze "siadły". (...) Premier Morawiecki doskonale o tym wie - tylko to jest jakby sprzeczne z ideš, która przyœwiecała polskiej gospodarce przez 25 lat - że rozwijamy się w oparciu o małe i œrednie firmy. Trochę tak, jak w wariancie niemieckim – ocenił.

Polityk pytany o "plan Petru", odpowiedział że w najbliższy poniedziałek odbędzie się pierwsze spotkanie o przedsiębiorczoœci. - Kolejne będzie dotyczyło zdrowia, następne reformy emerytalnej czyli systemu emerytalnego. To w ramach Nowoczesnej i planu, który byłby planem "minimum programowym" całej opozycji – podkreœlił.

