Sejm zgodził się na areszt Gawłowskiego, uchylił immunitety Petru i Gasiuk-Pihowicz

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego, sekretarza generalnego i posła Platformy Obywatelskiej oraz uchylił immunitet posłom Nowoczesnej: Kamili Gasiuk-Pihowicz i Ryszardowi Petru.

Za zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem Gawłowskiego głosowało 261 posłów - w tym wszyscy obecni na sali posłowie PiS i Kukiz'15, oprócz Agnieszki Œcigaj, która od głosu się wstrzymała, a także koła Wolni i Solidarni oraz czterej posłowie niezależni. Przeciw było 171 posłów - z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, klubu PSL-UED i trzech niezrzeszonych.

Głosowanie w tej sprawie miało się odbyć już na marcowym posiedzeniu, ale wówczas punkt obrad w tej sprawie wypadł z harmonogramu.

Z wnioskiem o zgodę na zatrzymanie i areszt wystšpiła do Sejmu Prokuratura Krajowa. Chce postawić Gawłowskiemu zarzut popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Poseł miał m.in. przyjšć łapówkę w kwocie 175 tys. złotych oraz dwa zegarki, warte 25 tys. zł.

Gawłowski wczeœniej sam zrzekł się już immunitetu. Twierdzi, że jest niewinny, a kiedy jeden z biznesmenów, który miał wręczać łapówkę, wypłacał pienišdze z banku, jego nie było w kraju.

W czwartek Sejm zajmował się nie tylko zatrzymaniem posła Platformy, ale też wnioskami o uchylenie immunitetu dla polityków Nowoczesnej - Ryszarda Petru i Kamili Gasiuk-Pihowicz. W sprawie byłego przewodniczšcego Nowoczesnej wnioskował Maciej Wšsik, zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wšsik, który zarzuca Petru pomówienie. W sierpniu 2017 roku skierował w tej sprawie prywatny akt oskarżenia.

O zgodę na uchylenie immunitetu Gasiuk-Pihowicz wnioskował z kolei Dawid Jackiewicz, były minister skarbu. Zdaniem posłanki brał on udział "w awanturze, która doprowadziła do œmierci bezdomnego człowieka. Polityk PiS wdał się z nim w szarpaninę, popchnšł go, głowa tego bezdomnego człowieka roztrzaskała się o beton" - jak mówiła w lipcu ubiegłego roku w Sejmie. W grudniu 2007 roku prokuratura we Wrocławiu umorzyła postępowanie tej sprawie.

Wyniki głosowania ws. immunitetów posłów Nowoczesnej były niemal identyczne - za zgodš na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej Petru głosowało 262 posłów, w przypadku Gasiuk-Pihowicz - o dwóch parlamentarzystów mniej.