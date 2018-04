Petru po uchyleniu immunitetu: Koalicja hańby

- Koalicja hańby przegłosowała wniosek o odebranie mi immunitetu za nazwanie Macieja Wšsika przestępcš - ocenił Ryszard Petru, był przewodniczšcy Nowoczesnej, komentujšc wyniki sejmowego głosowania, w którym zdecydowano o zgodzie na pocišgnięcie go do odpowiedzialnoœci karnej.

W czwartek Sejm w kilka minut zdecydował kolejno o uchyleniu immunitetu Kamili Gasiuk-Pihowicz i Ryszardowi Petru z Nowoczesnej, a następnie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej.

W sprawie byłego przewodniczšcego Nowoczesnej wnioskował Maciej Wšsik, zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wšsik, który zarzuca Petru pomówienie. W sierpniu 2017 roku skierował w tej sprawie prywatny akt oskarżenia.

Za odebraniem immunitetu Petru głosowali wszyscy obecni na sali posłowie Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Kukiz'15, wniosek poparło też pięciu przedstawicieli koła Wolni i Solidarni (Kornel Morawiecki się wstrzymał) oraz czterech posłów niezrzeszonych.

Ryszard Petru nazwał na Twitterze popierajšcych wniosek "koalicjš hańby". - Partyjni towarzysze bronili za to immunitetów: senatora Koguta, posła Tarczyńskiego, posła Jakiego, posła Kownackiego - wymieniał.

- W czasach kłamstwa prawda przegrywa, ale kiedyœ się obroni - dodał.

Jeszcze przed głosowaniem, Petru umieœcił na swoim koncie na Twitterze film, w którym zapewniał, że opozycja "nie da się zastraszyć". - Macki PiS próbujš sięgnšć po prokuraturę, sięgnęły już po Trybunał Konstytucyjny, a w ostatnim czasie sięgnęły też po KRS. A dziœ próbujš sięgnšć po opozycję - stwierdził.

- Pan Wšsik mówi, że wycofa ten wniosek, jeœli go przeproszę. To informuję pana Wšsika i was wszystkich, że to nie wchodzi w grę. Nie zastraszš w ten sposób nikogo z opozycji. Trzeba po prostu nazywać rzeczy po imieniu. Wniosek pana Wšsika to próba zastraszenia i powstrzymania opozycji przed jej aktywnym udziałem w debacie publicznej - mówił Petru, zauważajš, że "immunitet służy ochronie posła przed stawianiem go przed sšdem za wyrażanie poglšdów politycznych". - A ja to dokładnie zrobiłem - powiedział.