Wczoraj odebrano Kamili Gasiuk-Pihowicz immunitet. Dziś ukarano

Za naruszenie powagi Sejmu podczas wczorajszych głosowań Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej została ukarana przez Prezydium Sejmu. Uposażenie posłanki zostało jednorazowo obcięte o 25 proc.

Wczoraj Sejm zajmował się wnioskami o uchylenie immunitetu dla polityków Nowoczesnej - Ryszarda Petru i Kamili Gasiuk-Pihowicz.

O zgodę na uchylenie immunitetu Gasiuk-Pihowicz wnioskował Dawid Jackiewicz, były minister skarbu. Zdaniem posłanki brał on udział "w awanturze, która doprowadziła do œmierci bezdomnego człowieka. Polityk PiS wdał się z nim w szarpaninę, popchnšł go, głowa tego bezdomnego człowieka roztrzaskała się o beton" - jak mówiła w lipcu ubiegłego roku w Sejmie. W grudniu 2007 roku prokuratura we Wrocławiu umorzyła postępowanie tej sprawie.

Wyniki głosowania ws. immunitetów posłów Nowoczesnej były niemal identyczne - za zgodš na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej Petru głosowało 262 posłów, w przypadku Gasiuk-Pihowicz - o dwóch parlamentarzystów mniej.

Dziœ wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że prezydium Sejmu podjęło decyzję o ukaraniu Gasiuk-Pihowicz.

Kara jest jednorazowe obcięcie uposażenia o 25 proc. Kara została przyznana w zwišzku z naruszeniem przez posłankę Nowoczesnej powagi Sejmu podczas wczorajszych głosowań.

Gasiuk-Pihowicz zapowiedziała, że nie da się zastraszyć. - W dalszym cišgu będę występowała w interesie obywateli, zadawała trudne pytania. To, co zrobił marszałek Kuchciński, to złamanie kolejnej zasady parlamentaryzmu. Zwyczajem funkcjonujšcym od lat było to, że szef klubu poselskiego, parlamentarnego w sytuacji, kiedy emocje na sali plenarnej się podnoszš, kiedy dochodzi do łamania regulaminu, może wystšpić z wnioskiem o przerwę dla klubu. I z ja takim wnioskiem wystšpiłam. Zostałam za to – jak rozumiem – ukarana - powiedziała posłanka w rozmowie z TVN24