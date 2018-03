Białystok: Narodowcy spalili kukłę Ryszarda Petru. "Humorystyczna forma"

W pi靖ek przed Teatrem Dramatycznym w Bia造mstoku cz這nkowie M這dzie篡 Wszechpolskiej spalili kuk喚 z podobizn Ryszarda Petru. "By豉 to humorystyczna forma przywitania wiosny" - t逝maczy prezes bia這stockiej M這dzie篡 Wszechpolskiej Bartosz Soko這wski.

By造 lider Nowoczesnej zapowiedzia, 瞠 jeli prokuratura sama nie zareaguje w tej sprawie, on z這篡 zawiadomienie omo磧iwoci pope軟ienia przest瘼stwa. Zdaniem cz這nk闚 M這dzie篡 Wszechpolskiej Ryszard Petru powinien mie do siebie wi璚ej dystansu.

"Warto by Ryszard Petru mia do siebie wi璚ej dystansu izamiast straszy m這dzie prokuratur pochyli si nad w豉sn dzia豉lnoci polityczn. Happening nie mia na celu wyra瘸nia grb, by豉 to jedynie humorystyczna forma przywitania wiosny" - napisaprezes bia這stockiej M這dzie篡 Wszechpolskiej Bartosz Soko這wski.

"Tradycja nakazuje utopienie marzanny na po瞠gnanie zimy. Jedyny pow鏚 spalenia marzanny to troska orodowisko - wiarygodno kuk造 wymaga豉 u篡cia sztucznych materia堯w nienadaj鉍ych si do topienia. Wszelkie insynuacje opodpaleniu inspirowanym wrogoci czy nienawici s niedorzeczne" - t逝maczy Soko這wski w owiadczeniu przekazanym mediom.

"To akt uwypuklenia destrukcyjnej dzia豉lnoci radykalnej opozycji, nielicuj鉍ej zpolskimi interesami" - doda.

Wczoraj g這s w sprawie spalenia kuk造 zabra Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej. Jego zdaniem wydarzenie powinno z urz璠u trafi do policji i prokuratury. Zapowiedzia, 瞠 poinformuje s逝瘺y opope軟ieniu trzech przest瘼stw:pomawiania pos豉; zniewa瞠nia funkcjonariusza publicznego inawo造wania do nienawici.