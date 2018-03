Szłapka do Dudy: Wzywam do opamiętania się

Sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka wysłał list do Andrzeja Dudy. To reakcja na słowa prezydenta, które padły podczas spotkania z mieszkańcami Kamiennej Góry.

„Ostatnie niedorzeczne wypowiedzi porównujšce Unię Europejskš do zaborcy sš po prostu obraŸliwe dla inteligencji milionów Polaków, dlatego wzywam Pana prezydenta do opamiętania się. ( ) Nie ma Pan prezydent mandatu, by podważać decyzję podjętš przez Polaków w referendum” – to fragment listu sekretarza generalnego Nowoczesnej, posła Adama Szłapki do prezydenta Andrzeja Dudy. Tłem jest wypowiedŸ prezydenta podczas spotkanie z mieszkańcami Kamiennej Góry.

- Bardzo często ludzie mówiš: Ach, po co nam Polska, Unia Europejska jest najważniejsza. Bywajš takie głosy. To niech sobie ci wszyscy przypomnš te 123 lata zaborów- mówił prezydent. Te słowa, jak i przesłanie Dudy o decyzjach podejmowanych w europejskich stolicach stały się przedmiotem ostrej krytyki polityków opozycji.

„Zupełnie nie rozumie Pan czym jest Unia Europejska, publicznie wypacza Pan ideę integracji europejskiej i prezentuje zupełnie archaicznš definicję suwerennoœci. Unia Europejska to nasza Unia! Decyzje w niej nie sš nam narzucane, ale sš podejmowane z naszym udziałem”. Polityk Nowoczesnej nazywa słowa prezydenta „kurizalnymi”. „Nie jest pan w stanie dostrzec w Unii wielkiego projektu opartego na wartoœciach, ani uszanować wyboru Polaków o chęci znalezienia się w sercu integracji europejskiej” – dodaje Szłapka.