Marek Jurek: Nowoczesna powinna odwołać Lubnauer. "Przekroczenie wszystkich granic"

- Jeżeli chodzi o przywracanie równowagi budżetowej, to rzšd ma duże zasługi. Ta nadwyżka jest czymœ bardzo realnym, co służy całemu społeczeństwu. Natomiast mówię: ten szturm na instytucje może się Ÿle skończyć - powiedział Marek Jurek, europoseł Prawicy Rzeczpospolitej, komentujšc zmiany na kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa.

- Nie uczestniczę w szturmie na instytucje, i przed szturmem na instytucje rzšd przestrzegałem - w tym wypadku rzšd, nie partię rzšdzšcš - chociaż to się trochę zlewa - dlatego, że to on kontroluje sektor publiczny, Ministerstwo Skarbu. Na samym poczštku mówiłem, że to nie jest dobry kierunek - mówił Jurek w RMF FM.

- W tym wypadku można powiedzieć, że nie tyle "dobra zmiana", co "żadna zmiana". Bo trzymajmy realizm... W gruncie rzeczy nie dzieje się nic nowego w porównaniu z poprzednimi rzšdami - podkreœlił.

- Tylko pamiętajmy o jednym - w tej chwili jest taka atmosfera, sugerowanie przez media, że dzieje się coœ nowego, a tak naprawdę nie dzieje się nic nowego, to jest wszelka krytyka zachowań ludzi władzy nie może być powodem do głosowania na opozycję. Polska potrzebuje zmian, ale nie takich jakie te, które proponuje - że tak powiem - opozycja, której nie ma, bo mamy raczej partie za granicš niż opozycję - dodał Jurek.

Europoseł ocenił, że "w Polsce nie ma opozycji dlatego, że opozycja to jest alternatywa Rzeczypospolitej, która swojš działalnoœć adresuje dla obywateli". - Oni swojš działalnoœć adresujš do zagranicy, a jeżeli chodzi o te osoby, które pan wymienił, na przykład paniš przewodniczšcš Lubnauer no to jest w ogóle poza krytykš. Ja uważam, że gdyby w naszym życiu publicznym funkcjonowały jakieœ dobre, obowišzujšce wszystkich kryteria, to jej partia powinna jš natychmiast odwołać, po tej skandalicznej wypowiedzi na temat premiera, i tych porównaniach jakie ona uczyniła - mówił, komentujšc wypowiedŸ liderki Nowoczesnej, która w telewizyjnym programie "Rzeczpospolitej" porównała Mateusza Morawieckiego do Mieczysława Moczara.

- Myœlę, że Mateusz Morawiecki jest dużym rozczarowaniem Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński chciał mieć nowego, prawicowego Donalda Tuska a po tej ostatniej akcji z IPN widać, że wyrósł mu raczej Moczar - mówiła Lubnauer.

- To dowodzi nie tylko ignorancji historycznej, ja mówię, przekroczenia wszystkich granic, dlatego, że wszyscy znamy i dorobek życiowy Mateusza Morawieckiego i wiemy jakš tradycję rodzinnš reprezentuje. Nie wiem, jakš tradycję reprezentuje pani Lubnauer, nie znam specjalnie jej dorobku politycznego, ale po tym, co powiedziała, mówię, gdyby tak naprawdę w Polsce funkcjonowały normalne kryteria życia politycznego i partia powinna jš natychmiast odwołać, bo to nie jest osoba, która jest w stanie wypełniać funkcję opozycji, która w normalnych warunkach jest po prostu alternatywš Rzeczypospolitej - ocenił w RMF FM Marek Jurek.