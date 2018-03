Paweł Rabiej: Plan Petru przekracza bariery polityczne

- Zwracam uwagę, że ta koalicja powstała doœć szybko, w zaledwie kilka miesięcy, w których dopracowaliœmy się rozwišzań (...). To nie jest łatwe ani dla PO, która musi "posunšć się" trochę, otwierajšc swoje listy na osoby z Nowoczesnej, i to nie jest łatwe też dla nas - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Paweł Rabiej, kandydat na wiceprezydenta Warszawy z Nowoczesnej.

Rabiej wypowiedział się na temat porozumienia Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej w sprawie wyborów samorzšdowych w Polsce. Polityk skomentował elementy kampanii wyborczej obu partii. - Na razie nie mieliœmy wspólnych spotkań w Warszawie (z Rafałem Trzaskowskim – red.), ale wynika to z takiej pragmatyki naszego planu działania, który sobie przyjęliœmy. Spotykam się osobno z grupami społecznymi – budujšc nasze podwaliny kontraktu dla Warszawy – w tej grupie (...) sš rowerzyœci, architekci, przewodnicy po Warszawie. (...) Rafał Trzaskowski spotyka się z mieszkańcami w dzielnicach. Będziemy mieli wspólne spotkania, które sš zaplanowane na kwiecień i maj – powiedział.

- Cierpliwie czekamy na to, kto będzie kandydatem PiS. Widać, że partia Jarosława Kaczyńskiego ma problem z tym, kogo wystawić (do wyborów - red.) w Warszawie – dodał.

Następnie polityk skomentował próby porozumienia PO i Nowoczesnej w Gdańsku, Krakowie i innych miastach. - Jestem optymistš, to się rozstrzygnie. To wymaga trochę czasu. Zwracam uwagę, że ta koalicja powstała doœć szybko, w zaledwie kilka miesięcy, w których dopracowaliœmy się rozwišzań, i sejmikowych, bo mamy ustalone warunki startu w sejmikach i tak naprawdę zaczęliœmy głębokie rozmowy w poszczególnych miastach. To nie jest łatwe, to nie jest łatwe ani dla PO, która musi "posunšć się" trochę, otwierajšc swoje listy na osoby z Nowoczesnej, to nie jest łatwe też dla nas, dlatego że my jesteœmy partiš, która powstawała trzy lata temu, w takiej sytuacji gniewu na rzšdy PO – powiedział.

- O program też się bardzo ostro spieraliœmy. Dla nas, takš wartoœciš, którš chcemy wzmocnić w samorzšdach jest jawnoœć, przejrzystoœć, transparentnoœć osób, kandydatów, i tych którzy rzšdzš miastami – dodał.

Rabiej skomentował plan polityczny Ryszarda Petru. Ocenił, że pomysł Ryszarda Petru bardzo mu się podoba. - Namawiałem Ryszarda Petru, żeby skoncentrował się na sprawach gospodarczych. Ta inicjatywa "plan Petru" jest o tyle cenna, że przekracza bariery polityczne. (...) Jest płaszczyznš do tego, żeby partie ze sobš rozmawiały o programie gospodarczym. (...) To jest takie wychodzenie poza – niestety - "zamkniętš bańkę" w której często tkwiš partie polityczne – podkreœlił Paweł Rabiej.