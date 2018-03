Gasiuk-Pihowicz: PiS cofa o dekady sprawy równouprawnienia kobiet

- To co wydarzyło się w cišgu ostatnich dwóch lat, to odwrócenie zmian jeœli chodzi o równouprawnienie kobiet i mężczyzn o całe dekady - mówiła na spotkaniu Nowoczesnej w Siedlcach Kamila Gasiuk-Pihowicz, przewodniczšca klubu Nowoczesnej w Sejmie.

Spotkanie to kolejne wydarzenie w ramach Roku Praw Kobiet. Dotyczyło ustawy złożonej przez Nowoczesnš penalizujšcej zjawisko przemocy ekonomicznej i wprowadzajšcej to pojecie do kodeksu karnego. Posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej, która zajmuje się tym projektem, zapowiedziała też poczštek konsultacji nad dwoma nowymi ustawami: dotyczšcymi separacji sprawców od ofiar przemocy oraz zmieniajšcej definicję gwałtu w kodeksie karnym. - W Sejmie jest 27 proc. Jest nas mniej w samorzšdach, mniej w spółkach skarbu państwa. To kobiety sš najczęœciej ofiarami przemocy, w tym przemocy ekonomicznej - podkreœlała.

- Przemoc ekonomicznš trudno rozpoznać, zdefiniować. To manipulacja, uzyskiwanie przewagi nad partnerem. To kontrola nad wydatkami, nierówna zdolnoœć do korzystania z zasobów finansowych, zagrożenie niezależnoœci. Postanowiliœmy znowelizować kodeks karny, wprowadzamy do kodeksu definicję przemocy ekonomicznej. Stosowanie przemocy ekonomicznej w naszym projekcie zagrożone jest karš więzienia do nas trzech - mówiła posłanka Rosa. - Ze œredniej europejskiej wynika, że 12 proc kobiet doœwiadczyło przemocy ekonomicznej. To zaniżone statystyki. Ten rodzaj przemocy jest najrzadziej badany - dodawała. Jak mówiła, problem walki z przemocš to przede wszystkim kwestia systemowa. - Kobiety, ofiary przemocy - zwłaszcza ofiary przemocy seksualnej - czeka podwójne napiętnowanie. Bojš się tego zgłaszać. Zaostrzenie kar za gwałt nie rozwišże niezgłaszania tych przestępstw. - mówiła Rosa. -Ten rzšd nie stoi po stronie ofiar przemocy. Ten rzšd ustawia się po stronie oprawców - dodała Gasiuk-Pihowicz.