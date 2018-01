Posłanka Nowoczesnej karmiła piersią w Sejmie

Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej pojawiła się na sali sejmowej ze swojš dwumiesięcznš córkš.

Posłanka Nowoczesnej zamieœciła w sieci zdjęcie z sali plenarnej Sejmu. Widać na nim, jak karmi piersiš swojš dziecko.

"#karmiepiersia i się tego nie wstydzę #Sejm #praca #mamawpracy" - napisała Wróblewska na Twitterze.

Kornelia Wróblewska nie wzięła udziału w głosowaniu nad projektem komitetu "Ratujmy Kobiety 2017". Projekt zakłada liberalizację obowišzujšcych przepisów ws. aborcji. Swojej decyzji nie żałuje. Jak tłumaczy w rozmowie z portalem gazeta.pl, kwestie œwiatopoglšdowe nie mogš być człowiekowi narzucone.

Projekt "Ratujmy Kobiety 2017" nie został skierowany do dalszych prac. By projekt trafił do sejmowej komisji zabrakło 9 głosów.