Schmidt: Porozmawiamy co dalej z Nowoczesną

Póki co jest to zawieszenie. Jesteœmy przed intensywnymi, szczerymi, otwartymi rozmowami w klubie - mówi o swoim statusie w Nowoczesnej Joanna Schmidt, posłanka tej partii, która zawiesiła członkostwo w klubie parlamentarnym ugrupowania po tym jak 10 posłów Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu nad projektem ustawy liberalizujšcej przepisy aborcyjne autorstwa komitetu "Ratujmy kobiety" (w efekcie absencji posłów Nowoczesnej i PO projekt odrzucono w I czytaniu).

Schmidt podkreœliła, że jej decyzja o zawieszeniu członkostwa w klubie spotkała się "ze zrozumieniem" nowej szefowej klubu, Kamili Gasiuk-Pihowicz. - Dzisiaj mamy posiedzenie klubu, na którym będziemy dyskutować, co dalej: co dalej z Nowoczesnš, co dalej z naszš tożsamoœciš - dodała.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Posłanka mówišc o swoim zawieszeniu wyjaœniła, że miał to być sygnał "dla œrodowisk kobiecych, że w Sejmie w obecnej kadencji sš również posłowie, którzy majš poglšdy liberalne". Dodała, że jej zawieszenie jest formš protestu wobec kolegów i koleżanek, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad projektem ustawy liberalizujšcej przepisy aborcyjne.

Schmidt podkreœla, że głosowanie "nie było kwestiš poglšdów". - Mieliœmy do czynienia z projektem obywatelskim, to było pierwsze czytanie, to nie było trzecie czytanie - mówiła podkreœlajšc, że poparcie ustawy nie oznaczało, że może ona wejœć w życie. Dodała, że projekt można było zmieniać podczas prac w komisji.

Mówišc o nowej szefowej klubu, Kamili Gasiuk-Pihowicz, Schmidt przyznała, że "miała pecha" debiutujšc w czasie głosowania, w którym częœć klubu przyczyniła się do odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy.

Schmidt była też pytana o stowarzyszenie Plan Petru, byłego lidera Nowoczesnej. Podkreœliła, że celem tej inicjatywy jest "stricte merytoryczna debata".