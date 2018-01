Nowoczesna składa skargę do KRRiT na TVP

Nowoczesna złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na propagandowe działania Telewizji Polskiej.

Nowoczesna wymienia naruszenia, jakich miała dopuœcić się TVP. Majš być to: Akceptacja mowy nienawiœci, stronniczy przekaz nadawanych materiałów, propagandowy wydŸwięk pasków informacyjnych TVP, brak pluralizmu w emitowanych programach i manipulowanie faktami i œwiadome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Jak podkreœlajš w swojej skardze "w szczególnoœci na kanale informacyjnych TVP Info, toleruje i promuje najniższe standardy dziennikarstwa i pogłębia patologię debaty publicznej w Polsce".

Przewodniczšca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer w imieniu swojego klubu wniosła o wszczęcie postępowania kontrolnego i nałożenie na TVP kary pieniężnej.

"Wulgarny język, mowa nienawiœci, manipulacja i kłamstwa, których dam dopuszczono powinny być napiętnowane i natychmiast usunięte z programów TVP. Pluralizm, prawdziwa wymiana poglšdów, wysoka jakoœć dziennikarstwa, kultura osobista prowadzšcych i odpowiedzialnoœć za słowo powinny stać się nowym standardem" – zapisano w skardze.

Lubnauer skierowała również do do Przewodniczšcej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu Elżbiety Kruk wniosek o zaproszenie na najbliższe posiedzenie komisji Prezesa TVP, Jacka Kurskiego, by ustosunkował się do tych zarzutów.