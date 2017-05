Nowoczesna przedstawia założenia ustawy o związkach partnerskich

Prawo do opieki nad partnerem w razie choroby, prawo do wspólnego rozliczenia majątkowego i podatkowego, prawo do nazwiska czyli możliwość zmiany nazwiska w przypadku zawarcia związku partnerskiego - to założenia ustawy o związkach partnerskich, które w sobotę przedstawili politycy Nowoczesnej na konferencji prasowej w Warszawie.