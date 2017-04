RZECZoPOLITYCE Lubnauer: Kryzys Nowoczesnej jest czymś normalnym

Posłanka wskazywała na problem z dr. Wacławem Berczyńskim, który był szefem podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, a który bez słowa wyjaśnienia opinii publicznej zrezygnował i wyleciał do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej zdążył przyznać w wywiadzie, że to on zablokował zakup śmigłowców Caracal.

- Z panem Wacławem Berczyńskim to moja osobista wojna, bo dotyczy rodzinnej Łodzi - mówiła Lubnauer. W związku z tym, że Caracale nie będą montowane w Polsce, to nie powstaną nowe miejsca pracy, nie powstanie też specjalny wydział na Politechnice Łódzkiej, który miał zostać utworzony.

- Powinny zająć się tym służby i prokuratura. Mogło dojść do lobbingu albo spraw korupcyjnych - powiedziała Lubnauer. - Minister Antoni Macierewicz powinien sam podać się do dymisji, albo powinna to zrobić pani premier Beata Szydło - dodała.

Posłanka odniosła się również do rezygnacji dr. Berczyńskiego z funkcji szefa rady nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. - Człowiek, który miał się przyczynić do rozwoju firmy sprawił, że firma się nie rozwija, bo zabrał jej Caracale - mówiła Lubnauer.

Dalsza część rozmowy dotyczyła szefa MON, który według zapowiedzi PiS z kampanii nie miał pełnić tej funkcji. - Nie na darmo go ukrywano w kampanii. Wicepremier Jarosław Gowin przyznaje teraz, że od lat PiS przygotowywało do funkcji szefa MON Antoniego Macierewicza - mówiła Lubnauer.

Wiceszefowa partii komentowała też ostatnie kiepskie sondaże Nowoczesnej. - Nie ma wątpliwości, że mamy obecnie problemy - przyznała posłanka. - W młodych ugrupowaniach takie kryzysy są czymś normalnym - dodała.

Jej zdaniem Nowoczesna to unikatowy projekt polityczny, który nie ma populistycznego programu, a kluczowa dla partii jest racjonalność. - Program nie jest populistyczny, jest racjonalny - mówiła. - Powstaliśmy ze sprzeciwu do bylejakości, braku zgody na sytuacje jak zabranie pieniędzy z OFE.