Marta Golbik, Joanna Augustynowska, Michał Stasiński i Grzegorz Furgo odchodzą z Nowoczesnej

W poniedziałek posłowie Joanna Augustynowska, Marta Golbik i Grzegorz Furgo zostali zawieszeni w prawach członków Nowoczesnej. Była to reakcja zarządu partii na doniesienia medialne mówiące o ich możliwym przejściu do Platformy Obywatelskiej.

Jak oceniła rzeczniczka Nowoczesnej, osoby, które zostały zwieszone "prawdopodobnie nie zrozumiały, po co jest Nowoczesna". "Od początku mówimy, że stworzyliśmy Nowoczesną, żeby nie pozwolić Polakom na wybór mniejszego zła, żeby była jakaś realna alternatywa. Jeżeli te trzy osoby mówią, że przechodzą do PO to znaczy, że tego nie zrozumieli" - powiedziała Lubnauer.

"Różnice zdań są w każdej formacji sprawą zupełnie naturalną, wskazane jest jednak, by były rozwiązywane w wewnątrzpartyjnej dyskusji. Z zaskoczeniem odebrałam wczorajszą informację o zawieszeniu mnie oraz innych posłów Nowoczesnej w członkostwie klubu Nowoczesnej" - napisała Marta Golbik.

"Z przekonaniem mogę powiedzieć, że w Nowoczesnej poznałam fantastycznych ludzi - mówię to zarówno o posłach, jak i lokalnych działaczach. Opinii o ludziach tworzących Nowoczesną nie zmieniam - to pełni zapału, pracowici, stawiający na jakość politycy. Może to kwestia czasu, może wymaga uspokojenia zupełnie niepotrzebnych emocji, ale wierzę, że wrócimy kiedyś do współpracy programowej połączonych środowisk politycznych, bo tej oczekują od nas nasi wyborcy" - pisze dalej w oświadczeniu.

Moje oświadczenie w sprawie rozstania z klubem Nowoczesna. pic.twitter.com/ZbSdNVJ0lg — Marta Golbik (@MGolbik) 12 kwietnia 2017

Decyzję skomentował również Michał Stasiński "W pracy parlamentarnej starałem się być wierny ideom, które przyświecały mojej decyzji o wejściu do polityki. Moje wystąpienie z Nowoczesnej poprzedziły wielomiesięczne starania wielu osób, w tym mnie, w ramach Klubu Parlamentarnego i partii, aby idee te były trwale obecne w naszych działaniach. Spory o strategię, kierunek, formy działania są normalne w każdej partii czy stowarzyszeniu. Nadchodzi jednak taki moment, gdzie nie można dłużej firmować i brać odpowiedzialności za sposób działania partii, jej strategię, decyzje i wypowiedzi lidera w wielu najistotniejszych kwestiach" - napisał poseł.

"Moją decyzję podejmuję w sytuacji, w której nie widzę już żadnych szans, by w ramach Nowoczesnej pozostawać w zgodzie z moimi zasadami wartościami. Mam szczere i głębokie przekonanie, że są to zasady oraz wartości bliskie również moim wyborcom i współpracownikom" - czytamy dalej.

Sławomir Neumann powiedział "Rzeczpospolitej", że klub przyjął byłych posłów Nowoczesnej. Była formalna decyzja o ich przyjęciu.