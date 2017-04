Joanna Scheuring-Wielgus: Powitanie Donalda Tuska na dworcu w Warszawie jak powitanie Beaty Szydło na lotnisku

- Nie wiem czy Donald Tusk nie będzie się czuł zażenowany przez osoby witające go na dworcu w Warszawie - mówiła w TVN24 posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus nawiązując do planowanej na 19 kwietnia demonstracji zwolenników byłego premiera, którzy mają powitać go na dworcu w dniu, w którym Tusk ma stawić się w prokuraturze w charakterze świadka.