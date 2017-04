Gasiuk-Pihowicz: Zmiany? Tak, ale według prawa

Na początku rozmowy prowadzący zapytał o spadające poparcie Nowoczesnej w sondażach. - Najważniejszym sondażem, do którego się przygotowujemy, to są wybory - odparła posłanka Gasiuk-Pihowicz. - Zaczęliśmy cykl debat dotyczących programu Nowoczesnej - dodawała.

Według posłanki spadki sondażowe Nowoczesnej wynikają z tego, że partia nie przebija się ze swoim programem. Jej zdaniem osoba lidera nie jest obciążeniem dla formacji. - Jeżeli chodzi o Petru to jest to ekspert, człowiek, który ma siłę do działania - mówiła o liderze posłanka.

Jedna z czołowych twarzy partii mówiła, że istotniejsze od Petru jest to co zamierza zrobić PiS. - Jutro mamy pod obradami Sejmu Krajową Radę Sądownictwa - mówiła Gasiuk-Pihowicz. - Ministerstwo mówi, że to ma być ustawa usprawniająca wymiar sprawiedliwości, ale tak naprawdę go tylko upolityczni - dodawała.

Gasiuk-Pihowicz mówiła, że nie można w trakcie kadencji sędziów dokonywać zmian personalnych w Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłanka podała przykład, co może sprawić zmiana, którą chce wprowadzić PiS. - Mała miejscowość. Spór z politykiem PiS, nawet najniższego szczebla, np. radnym. Jakie szanse ma obywatel, którego sprawę będzie sądził sędzia, który wie, że cała jego kariera zależy od PiS? - powiedziała jedna z liderek Nowoczesnej.

- Jest takie zdanie wypowiedziane przez Ryszarda Kapuścińskiego: Zachód - władzę ma ten kto działa według prawa, Wschód - władzę ma ten, kto łamie prawo - mówiła Gasiuk-Pihowicz, dodając, że to co się dzieje w kraju jest bliskie tej drugiej opcji. - Te wszystkie zmiany mogą być dokonywane, ale z zachowaniem prawa - dodawała posłanka.

Gość programu mówiła, że jeszcze nie zapadły decyzje dotyczące wyboru kandydatów Nowoczesnej, którzy spróbują swoich sił w wyborach samorządowych. - Do wyborów samorządowych jest sporo czasu, rozmowy w partii będą się toczyły i na jesieni będziemy przedstawiać kandydatów - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

- Będziemy popierali wszystkie inicjatywy, które będą miały na celu odsunięcie PiS od władzy - powiedziała o wniosku o wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło.