Joanna Scheuring-Wielgus chciała zrobić materiał o dziennikarce TVP

Paweł Rabiej w wywiadzie Roberta Mazurka: Nie wierzyłem, że Petru wejdzie do polityki

Na nagraniu widać jak posłanka podchodzi do dziennikarki i proponuje jej nagranie materiału, którego bohaterką miałaby być właśnie dziennikarka. Bugała nie chce się na to zgodzić i ostatecznie odsyła posłankę do rzecznika TVP. - Wstydzi się pani, wstydzi się pani? - nie daje za wygraną Scheuring-Wielgus.

W rozmowie z Wirtualną Polską posłanka tłumaczyła, że chciała przygotować materiał o dziennikarce, ponieważ "jest ona autorką wszystkich zmanipulowanych materiałów o organizacjach pozarządowych w TVP".

Posłanka dodaje, że chciała, by tym jej materiał był "bez manipulacji, tak by widzowie telewizji publicznej mogli poznać zdanie drugiej strony".