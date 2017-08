Garderoba przyszłości

Trzeba zastrzec, że z inteligencją nie mają one nic wspólnego. Mają po prostu wbudowaną elektronikę, do inteligencji jeszcze im daleko. Choć rozwój tej technologii będzie postępował, tendencja jest trwała, ciągle dowiadujemy się o różnych nowinkach; proszę zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się współczesny człowiek.Na gadżety, które ze sobą nosi: kluczyki do samochodu, karty kredytowe, komórkę, dokumenty, klucze do domu itd. Niewątpliwie w przyszłości to wszystko „wsiąknie" w ubranie. Tak jak narzędzia fachowca, który przyjdzie nam zreperować hydrauliczną awarię. Widziałem już nawet ubranie z naszywką na rękawie, a na niej wbudowany ekran telefoniczny z klawiszami.Jeśli ktoś chce mieć wolne ręce, to nie. Ale dochodzą tu jeszcze kwestie kulturowe, moda. Niektóre gadżety ludzie noszą nie dlatego, że są potrzebne, tylko dlatego, by podkreślić, że są ważni albo zajęci i zaangażowani, np. w biznes. Dziś utarło się przekonanie, że wypada uchodzić za człowieka zapracowanego, nawet gdy się nim nie jest. Ale inteligentne ubranie może być także przydatne.Wspomniał pan o ubraniu monitorującym stan zdrowia niemowlęcia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by monitorowało ono także stan zdrowia każdego, kto je włoży. Albo aby ostrzegało nas przed stężeniem pyłów w powietrzu, smogiem; mogłoby wówczas dawać ostrzeżenia właścicielowi: „idź do domu" albo „zażyj tabletkę, masz ją w piątej kieszeni z lewej strony". Być może ubranie przyszłości będzie potrafiło obronić nas przed napastnikiem, np. wydzielając szkodliwą dla niego zaporę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by takie ubranie, niczym bateria słoneczna, podczas marszu zasilało energią wbudowane urządzenia albo by w czasie upałów chłodziło nasz organizm. Nie jest to niemożliwe.O funkcji obronnej ubrania pisał m.in. Stanisław Lem. W opowiadaniu „Godzina przyjęć profesora Tarantogi" wynalazca demonstrował inteligentne ubranie potrafiące uniknąć porwania przez terrorystów. Strój ten najpierw głośno lamentował, niczym alarm samochodowy, potem oślepiał napastników, wydzielał szkodliwe dla nich substancje, by na końcu miotać jakimiś ładunkami. Opowiadanie to utrzymane było oczywiście w żartobliwym tonie.Nic nie jest do końca bezpieczne, ale nie sądzę, by takie ubranie, chociażby w razie zwarcia, mogło zrobić człowiekowi krzywdę. Problemem może być zawodność, podatność na nadużycia, którą mogliby wykorzystać np. hakerzy, czy kradzież. Załóżmy, że ktoś miałby w ubraniu całe biuro, z którego będzie się kontaktował ze światem, załatwiał sprawy biznesowe, przelewał pieniądze itd. W przypadku kradzieży wszystko mógłby stracić. Chyba że takie ubranie potrafiłoby błyskawicznie się wyzerować, wyłączyć, aby nie być użyteczne dla innych. Jeżeli wszystko pójdzie tak daleko, jak sobie wyobrażam, to niektóre ubrania z łatwością będą przewyższały mądrością i rozsądkiem swoich właścicieli. ©?—rozmawiał Łukasz Lubański