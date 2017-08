Księstwo Monako będzie większe

Gdyńską stocznię Crist opuściła pływająca konstrukcja, przy wykorzystaniu której zbudowana zostanie na Morzu Śródziemnym nowa dzielnica Monako, drugiego, po Watykanie, najmniejszego pod względem powierzchni niezależnego państwa świata. Jego powierzchnia (2,02 km kw.) zwiększy się o 6 ha.

Konstrukcja została wyholowana na Zatokę Gdańską, gdzie przeszła próby. Po ich zakończeniu statek-dok – tzw. ciężarowiec wpływny lub półzanurzalny – „Sun Rise" przetransportuje ją do Monako.

Konstrukcyjnie i funkcjonalnie urządzenie podobne jest do doku pływającego służącego do podnoszenia statków. Typowe doki nie mają napędu, urządzeń nawigacyjnych i sterowych, dlatego nie mogą się samodzielnie poruszać, wyposażone są wyłącznie w podstawowe systemy, takie jak oświetlenie, systemy rur balastowych i przeciwpożarowych, pompy używane przy zatapianiu i podnoszeniu doku. Na zwykłych dokach pływających instaluje się też żurawie do obsługi prac remontowych na podnoszonych statkach.

Podobny, ale inny

Dok zamówiony w stoczni Crist działa na podobnej zasadzie, jest zatapiany i podnoszony dzięki systemowi balastowemu, jednak różni się od typowych doków pływających znajdujących zastosowanie w stoczniach. Jest krótszy, ale z wyższymi basztami. Poza pomocniczymi urządzeniami dźwigowymi jest wyposażony w żurawie do podawania betonu i suwnice bramowe służące do manipulowania wielką ramą z ruchomymi szalunkami.

Jednostka ze stoczni Crist została także wyposażona w niestandardowy system sterowania i monitoringu operacji balastowania, który – przy zmieniającej się masie i zmiennym rozkładzie mas podczas budowy kesonu – zapewni stałe wypoziomowanie jednostki, bezpieczeństwo w czasie wykonywania prac, a także ochronę przed wpływem warunków środowiskowych – wiatru, falowania i prądów morskich.

Jak informuje Portal Morski, na nową, „ekologiczną dzielnicę" składać się będą głównie budynki mieszkalne (ok. 60 tys. mkw.), budowle użyteczności publicznej, rozbudowane Grimaldi Forum, publiczny parking, marina z nabrzeżami dla pieszych, park, promenada nadmorska i zacieniona aleja z roślinnością przebiegająca wzdłuż ogrodu Japońskiego.

Budowa infrastruktury morskiej zostanie zrealizowana przy użyciu zbudowanej w Gdyni jednostki pływającej. To w niej będą budowane kesony ze zbrojonego betonu, wysokości 26 m, każdy o masie 10 tys. ton. Kesony będą budowane i wodowane w doku zakotwiczonym w pobliżu Monako, następnie odholowywane na miejsce zatopienia i instalacji. Zakończenie tych prac przewidziane jest w 2025 roku. Całkowita wartość morskiej, hydrotechnicznej części projektu, wyniesie około 1 mld euro.

Przybędzie ziemi

Technologia przekształcenia skrawka morza w ląd polegać będzie na wypełnieniu kruszywami i materiałem ziemnym obszaru zamkniętego przez wieniec 18 trapeizoidalnych, zatopionych na dnie kesonów ze zbrojonego betonu. Będą one zawierały komory absorpcyjne mające przyjmować i rozpraszać energię uderzających w nie fal morskich.

W projekcie powiększania terytorium Księstwa Monako przykłada się najwyższą wagę do ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności – wobec bliskości rezerwatu Larvotto i rafy koralowej Spélugues, a także do respektowania sąsiedztwa i krajobrazu.

W ciągu minionych 150 lat władze Monako starały się dostosowywać planowanie przestrzenne do skromnego terytorium. Współczesne możliwości technologiczne sprawiły, że zaczęto wychodzić z urbanizacją w morze. Stworzono „platformę Portier" (z ogrodem Japońskim i Grimaldi Forum), „platformę Sporting", plażę Larvotto, Fontvieille, poszerzono port Hercule, zabierając morzu ponad 40 ha (ok. 20 proc. terytorium).

