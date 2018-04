Ciężarówki pod rozkazami

Logistyka i utrzymanie łańcucha dostaw to krwiobieg każdego konfliktu wojennego. Bezzałogowe ciężarówki wyposażone w akumulatory z elektrodš grafenowš mogš uczynić ten system odporniejszym na ataki.

Utrzymanie łańcucha dostaw jest jednym z najważniejszych i utajnionych elementów logistyki wojskowej. Każdy dowódca potwierdzi, że szybki i wydajny transport takich œrodków zaopatrzenia jak woda, żywnoœć, paliwo i amunicja ma od tysięcy lat zasadnicze znaczenie dla wygrywania wojen. Zarzšdzanie łańcuchem dostaw i logistykš zaopatrzenia to bardzo złożony system, który obejmuje magazynowanie towarów, usługi i przepływ informacji między miejscem pochodzenia a miejscem konsumpcji. W istocie oznacza to ruch pojazdów dowożšcych cenny ładunek z bazy macierzystej do żołnierzy walczšcych na liniach frontu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Bezpieczeństwo i działania strategiczne stanowiš kluczowe elementy realizacji tego wrażliwego na przerwanie łańcucha dostaw. Wróg może z łatwoœciš go przerwać lub opóŸnić, jednoczeœnie spowalniajšc ruchy wojsk. Jednym z najnowszych rozwišzań przeciwdziałajšcych takiemu scenariuszowi jest zaproponowane przez koncern Lockheed Martin uruchomienie zautomatyzowanych konwojów wojskowych, dowodzonych na odległoœć przez dowódcę-operatora znajdujšcego się w bazie wojskowej. Właœnie, z powodzeniem, prowadzone sš testy ciężarówek bez kierowców w dwóch amerykańskich bazach wojskowych.

System ten to flota pojazdów autonomicznych, która stawia transport zaopatrzenia na linii frontu na zupełnie nowym, bezpieczniejszym poziomie. Nadal potrzebny jest personel, który musi prowadzić pojazdy do miejsca przeznaczenia, ale sam proces jest prowadzony zdalnie, co oznacza, że życie operatora nie byłoby narażone, a co za tym idzie, brak kierowców ograniczyłby wrażliwoœć konwoju na próbę rozproszenia, czyli zminimalizowałby stratę czasu potrzebnego na przewiezienie ładunku.

Grafen w akumulatorach

Jednak aby system działał, potrzebne sš niezawodne Ÿródła zasilania. Mogłyby nimi być akumulatory litowo-jonowe, a elementem zapewniajšcym im stałe i niezawodne działanie jest grafen. Dzięki anodzie grafenowej w akumulatorach pojazdów wojskowych dowódcy kierujšcy inteligentnymi zestawami ciężarówek nie będš musieli się obawiać żadnych przewidywalnych awarii technicznych – przynajmniej, jeœli chodzi o Ÿródło zasilania. Będš również mogli liczyć na większš pojemnoœć akumulatorów, a co za tym idzie – na większy zasięg pojazdów dzięki zupełnie nowym elektrolitom do baterii. Najnowsze eksperymenty z elektrolitami prowadzone na przykład przez zespół z Pacific Northwest National Laboratory pozwalajš mieć nadzieję na siedmiokrotne zwiększenie dotychczasowej pojemnoœci akumulatorów litowo-jonowych. Koncern Lockheed Martin, wzorujšc się na pojazdach Elona Muska, będzie stosował takie baterie w pojazdach wojskowych.

W trakcie testów ciężarówki bez kierowców przejechały już prawie 90 000 km. Wszystko wskazuje na to, że firma osišgnie sukces. Lockheed z niecierpliwoœciš oczekuje na zakończenie testów i szybkie przekazywanie pojazdów do faktycznego wykorzystania w kampaniach wojskowych. Š?