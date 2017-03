Uniwersytet Warszawski: Matematycy stworzyli model roznoszenia się plotek na Twitterze

Szansa na to, że plotka dotrze do wielu osób, jest w rzeczywistości bardzo niewielka. Z danych empirycznych, na które powołują się badacze, wynika, że jedynie jedna na 10 000 plotek na Twitterze dociera do ponad 2500 osób.

Dotychczasowe modele nie opisywały dobrze stanu faktycznego. Wyniki eksperymentów znacznie odbiegały od rzeczywistych danych. Naukowcy z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zaproponowali nowy model, w którym rozkład plotek jest linią prostą (zbliżoną do prawdziwych danych). Szansę na to, że plotka dotrze do określonej liczby osób, opisuje tzw. rozkład potęgowy.

Poza nowym modelem, przedstawiono również metodę na generowanie sieci (grafów) o cechach zbliżonych do Twittera. Trasa plotki (nazywana kaskadą informacji) to ścieżka, pokazująca do jakich użytkowników dotarła i jaką drogą. Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Piotra Sankowskiego zaproponował nowy sposób generowania kaskad - taki, że rozchodzenie się w nich plotek ma takie same cechy (rozkład prawdopodobieństwa), co rozchodzenie się plotek na Twitterze. Jest to zupełnie nowy sposób weryfikowania tego typu modeli. Do tej pory należało przeprowadzić ogromną liczbę symulacji, a ich wyniki porównać z prawdziwymi danymi. Gdy korzysta się z nowej metody, poprawność modelu można sprawdzić szybciej przy użyciu mniejszej ilości danych.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawią wyniki swoich badań na International World Wide Web Conference na początku kwietnia w w Perth w Australii. Organizowana od 1994 roku konferencja uznawana jest za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dotyczących przyszłości internetu. W tym roku z ponad 1000 zgłoszonych prac przyjęto jedynie 164.

—pap, Nauka w Polsce