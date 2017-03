"MIT Technology Review": Dziesięć technologii, które odmienią świat

Zestawienie jest dziełem ekspertów z "MIT Technology Review", którzy co roku tworzą listę najbardziej obiecujących technologii. Wcześniej typowali m.in. rakiety wielokrotnego użytku, systemy rozpoznawania mowy, komercyjne zastosowanie dronów czy gogle do wirtualnej rzeczywistości.

W 2017 roku również prezentują mieszankę pomysłów z kategorii popularnej, a także wyrafinowane rozwiązania biomedyczne.

1. Pokonać paraliż. Na pierwszym miejscu naukowcy wymieniają elektroniczne implanty przywracające łączność między mózgiem i kończynami, a tym samym „odwracające" paraliż spowodowany przerwaniem rdzenia kręgowego. Takie rozwiązania były testowane na zwierzętach, obecnie trwają eksperymenty z udziałem ludzi. Przeszkodą jest konieczność wykonania skomplikowanej operacji wszczepienia elektrod do mózgu człowieka. Dostępność: 10–15 lat.

2. Ciężarówki bez kierowców. Zautomatyzowany transport drogowy to coś znacznie poważniejszego niż zwykłe samochody bez kierowcy, które teraz pokazują wszystkie koncerny motoryzacyjne – przekonuje „MIT Technology Review". Z jednej strony tiry na autopilocie będą mogły jeździć stadami, blisko jeden za drugim, zmniejszając zużycie paliwa i czas podróży. Z drugiej – będą oznaczały koniec zawodu kierowcy, ze wszystkimi tego społecznymi konsekwencjami. Dostępność: 5–10 lat.

3. Twarz zamiast PIN. Trudne do zapamiętania hasła, mało bezpieczne kody PIN, niesprawne skanery linii papilarnych – to wszystko stanie się przeszłością, jeśli ziści się pomysł chińskiej Face++. Identyfikacja ludzi potrzebna do dostępu do konta bankowego, biura czy domu opierać się ma na analizie twarzy. Już teraz mogą z tej funkcji korzystać użytkownicy Alipay i Didi (chiński odpowiednik Ubera). Dostępność: już stosowane.

4. Komputery kwantowe. Ta technologia pojawia się jako kandydatka do listy TOP 10 każdego roku, jednak dotąd uznawaliśmy, że to jeszcze nie czas – przyznają naukowcy z MIT. Dzięki finansowemu zaangażowaniu informatycznych gigantów: Google, IBM, Intela i Microsoftu, naukowcy zajmujący się technologią rodem z science fiction są blisko stworzenia działających maszyn. Najbardziej obiecujące są próby podejmowane na holenderskim Uniwersytecie Technicznym w Delft – oceniają amerykańscy eksperci. Dostępność: 4–5 lat

5. Obrazy 360 stopni. Tu mniejsze znaczenie ma nowa technologia, a większe efekt skali. Aparaty fotograficzne i kamery rejestrujące obraz dookólny staniały – z 10 tys. dolarów za skomplikowany zestaw do kilkuset dolarów za ręczną kamerę podłączaną do smartfona. Jako „sprawców" fotograficznych rewolucji inżynierowie szacownej uczelni wymieniają m.in. Samsunga, Kodaka i Ricoha oraz firmy produkujące gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dostępność: już stosowane.

6. Energia ze Słońca. Panele słoneczne to dziś żadna sensacja. Ich problem polega jednak na niewielkiej efektywności zamiany energii słonecznej w elektryczną. Tu MIT chwali się własnym wynalazkiem – technologią zamieniającą energię słoneczną najpierw w cieplną, a później w świetlną, lecz o takim spektrum, który później panele słoneczne szczególnie efektywnie wykorzystają. Skuteczność ogniw termofotowoltaicznych ma być dwukrotnie wyższa, niż zwykłych paneli i sięgać 65 proc. Dostępność: 10–15 lat.

7. Terapia genowa. Naprawianie wadliwych genów to wielka nadzieja medycyny. Dotąd naukowcy skupiali się tylko na takich chorobach, do usunięcia których wystarczyły niewielkie modyfikacje – takie jak SCID (ciężki złożony niedobór odporności) zabijający małe dzieci, hemofilia czy pewne odmiany ślepoty. Dziś na całym świecie prowadzi się testy terapii genowych przeciw 40–50 chorobom, w tym alzheimerowi, cukrzycy i nowotworom – przypomina „MIT Technology Review". Dostępność: gotowe do użycia.

8. Wielki atlas komórek. Choć może się to wydawać zaskakujące, nadal nie do końca wiemy, z czego składają się nasze ciała. Naukowcy szacowali, że dysponujemy ok. 300 typami komórek, ostatnie odkrycia wskazują jednak, że ta liczba jest wielokrotnie większa. Konsorcjum naukowców z USA, Wlk. Brytanii, Szwecji, Izraela, Holandii i Japonii pracuje już nad nową „listą składników" naszych ciał. Wspiera ich Mark Zuckerberg z Facebooka kwotą 3 mld dolarów. Dostępność: za 5 lat.

9. Złodziejska sieć. Tanie czujniki, kamery, sterowniki i wszelkiego rodzaju drobne gadżety tworzące Internet Rzeczy mogą zostać zamienione w sieć wykorzystywaną przez hakerów do ataków na komputery. Takie włamania miały już zresztą miejsce. Sieć Internetu Rzeczy może być wykorzyane przez przestępców, ale może służyć jako broń w cyberwojnie. Dostępność: już stosowane.

10. Maszyny uczą maszyny. Zamiast programować zachowanie komputerów na każdą ewentualność, lepiej pozwolić, by same nauczyły się najlepszej reakcji – przekonują inżynierowie MIT. W taki sposób działają algorytmy wygrywające już teraz z ludźmi w planszowe go oraz karcianego pokera. Wkrótce w ten sposób maszyny będą się uczyły bezpiecznie jeździć w korkach – prognozują eksperci. Dostępność: do 2 lat.