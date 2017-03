Czego się boi twórca WWW

To najważniejsze tezy listu otwartego, który Tim Berners-Lee opublikował na stronie World Wide Web Foundation. Okazją były 28. urodziny sieci WWW. 12 marca 1989 roku Berners-Lee, wówczas pracownik CERN, zaproponował usługę sieciową, która dała początek World Wide Web, czyli temu, co dziś znamy jako strony internetowe.

Teraz Tim Berners-Lee opisał trzy największe zagrożenia, „z którymi musimy się uporać, jeśli chcemy wykorzystać pełny potencjał tego narzędzia". Cały list można przeczytać na stronie webfoundation.org.

Jednym ze zidentyfikowanych przez niego niebezpieczeństw jest plaga fake news w internecie – kłamstw lub półprawd cynicznie rozsiewanych w celu zysku politycznego lub finansowego. „Sieci społecznościowe pokazują nam to, w co chętnie będziemy klikać, a to oznacza, że wiadomości, które są zaskakujące, szokujące lub spreparowane, aby nam się przypodobać, lawinowo zyskują popularność" – pisze fizyk.

Kolejnym źródłem zagrożenia jest lekkomyślność, z jaką udostępniamy swoje prywatne informacje. Zgoda na dostęp do takich danych jest często wymagana, aby skorzystać z jakiejś usługi lub aplikacji. Trzecim zagrożeniem jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi identyfikujących użytkownika do dopasowania przekazu politycznego specjalnie do jego potrzeb.

Według brytyjskiego naukowca sytuacja ta wymaga bardziej intensywnych działań ze strony internetowych gigantów, które odpowiadają w dużym stopniu za filtrowanie informacji. Twórca WWW wymienia tu Google'a i Facebooka.