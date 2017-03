Bezpieczny rejs pod górskim masywem

Istnieją już tunele wydrążone pod dnem morskim dla samochodów i pociągów, łączące wyspy ze stałym lądem, między innymi tunel pod La Manche. Wprawdzie tunele dla statków już istnieją, ale tylko na śródlądowych drogach wodnych, na przykład na Kanale Południowym we Francji, i są dużo mniejsze, przeznaczone dla małych jednostek. Tymczasem projekt realizowany w Norwegii będzie przeznaczony dla średnich i dużych jednostek pełnomorskich. To pierwsze takie przedsięwzięcie na świecie.

Unik przed falami

Norweski tunel powstanie w zachodniej części kraju, u nasady półwyspu Stad. Morze w tym regionie jest szczególnie trudne do nawigacji ze względu na wyjątkowo niesprzyjającą pogodę. Pod względem trudności jest to region porównywalny z Hebrydami na północy Szkocji. Występują tam fale o wysokości przekraczającej 15 metrów.

W ciągu ostatniej dekady ponad setka marynarzy straciła życie na tych wodach. Szlak ten jest bardzo uczęszczany, rocznie przepływa tamtędy około 38 tysięcy statków.

Celem projektu jest umożliwienie pełnomorskim statkom przepływania pod półwyspem Stad i dzięki temu unikania uciążliwej żeglugi wokół niego, przez niespokojne i niebezpieczne wody.

Ten niezwykły wyczyn inżynierii pozwoli znacznie skrócić czas żeglugi pomiędzy Stavanger, Bergen, Alesund i Molde i uczyni ją bezpieczniejszą.

Pomysł wydrążenia takiego tunelu, łączącego dwa fiordy i przebiegającego pod rozdzielającym je wysokim pasmem górskim, pojawił się już w latach 70. XIX wieku, potem był wielokrotnie podnoszony przez marynarzy i armatorów, ale dopiero teraz władze przeznaczyły na ten cel równowartość ćwierć miliarda euro. Prace rozpoczną się w 2018 roku, zakończą po czterech latach. Projekt ten jest częścią norweskiego Narodowego Planu Transportowego.

We wstępnej fazie, gdy sporządzano studium wykonalności tego przedsięwzięcia, brano pod uwagę kilka możliwych wariantów. Ostatecznie zdecydowano się na opcję przebicia tunelu w najwęższym miejscu półwyspu Stad, ponieważ w ten sposób budowa będzie najmniej kosztowna.

Tunel długości prawie 1800 metrów będzie przebity w granitowym masywie. Woda w nim będzie miała głębokość 12 metrów, wysokość od powierzchni wody do sklepienia sięgać będzie 33 metrów, szerokość tunelu wyniesie 21,5 metra. Pierwsze plany zakładały, że będą mogły nim przepływać statki o tonażu do 5000 ton, ale po korektach przyjęto wariant, zgodnie z którym tunel będzie dostępny dla większych jednostek, o tonażu do 16 000 BRT.

– Uruchamiamy projekt zupełnie nowatorski i przełomowy. Budowy tunelu życzyła sobie lokalna społeczność, a rząd, poprzez przyznanie środków na realizację tej inwestycji, pokazał, jak ważne dla niego jest norweskie wybrzeże i żegluga przybrzeżna. Ten projekt to część zakrojonej na dużą skalę strategii inwestowania w rozwój portów i tras żeglugowych, co przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego wzdłuż wybrzeży – powiedziała premier Erna Solberg.

Entuzjazm

Wśród osób związanych z żeglugą przybrzeżną, a także wśród polityków norweskich, po ogłoszeniu przez rząd, że finansowanie tunelu pod półwyspem Stad zostało ujęte w Narodowym Programie Transportowym, zapanował nastrój euforii:

– To cudownie, że znalazły się pieniądze na budowę tunelu dla statków w Stad – podkreśla Arne Sortevik z Partii Postępu.

– To sen, który staje się rzeczywistością – entuzjazmował się, nie kryjąc wzruszenia, Jan Helgoy, wójt pobliskiej gminy Vanylven. – To była długa walka, licząca niemal 150 lat, ale to, co stanie się teraz, będzie niemal początkiem nowej epoki. ©?

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: k.kowalski@rp.pl