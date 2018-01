Nadchodzi rewolucja w informatyce

Komputery kwantowe w ułamku sekundy wykonujš obliczenia, które komputerom tradycyjnym zajmujš lata. Zmieniš one nasz œwiat całkowicie.

Podczas jednego ze swoich osławionych wykładów o fizyce kwantowej na Massachusetts Institute of Technology laureat Nagrody Nobla Richard Feynman zaprezentował teoretyczny model działania urzšdzenia, które nazwał komputerem kwantowym. Wówczas uznano tę koncepcję za fantastykę naukowš. Feynman przekonywał słuchaczy, że do przekształcenia systemu kwantowego w klasyczny model komputerowy wykorzystać można wiele zjawisk wykazujšcych właœciwoœci kwantowe.

Mimo fali krytyki ze strony œrodowiska naukowego koncepcja Feynmana została po raz pierwszy zrealizowana już 15 lat po słynnym wykładzie noblisty. W 1996 r. Neil Gershenfeld, Isaac L. Chuang i Marc Kubineca zbudowali maszynę wykorzystujšca zjawisko rezonansu magnetycznego NMR. Urzšdzenie programowano za pomocš impulsów radiowych.

Magiczny œwiat kubitów

Ale prawdziwy przełom w informatyce kwantowej nastšpił dopiero w 2009 r., kiedy dwóm doktorantom z Centrum Fotoniki Kwantowej na Uniwersytecie Brystolskim udało się zbudować pierwszy optyczny komputer kwantowy korzystajšcy z czterech kubitów.

Nazwa kubit jest skrótem od zwrotu ,,quantum bit". Mówišc kolokwialnie i skrótowo, w przeciwieństwie do tradycyjnego bita – oznaczajšcego w systemie binarnym 1 lub 0 – kubit opisuje pewien układ kwantowy, o którym nie możemy uzyskać pełnej informacji bez zaburzenia go poprzez pomiar. Te superpozycje stanów sš bardzo nietrwałe. Nawet najmniejszy kontakt z otoczeniem powoduje, że w ułamku sekundy układ wypada ze stanu superpozycji do stanu stacjonarnego. Takie zjawisko fizycy nazywajš dekoherencjš. Stanowi ona największš przeszkodę w pracy maszyn kwantowych. Ale i nad tym zjawiskiem zaczynamy powoli panować.

Żeby zrozumieć różnice między bitami i kubitami, można się posłużyć następujšcym przykładem: 4 klasyczne bity dajš w sumie 16 możliwych kombinacji, kiedy 4 kubity będšce w stanie superpozycji mogš być we wszystkich 16 stanach naraz, a z każdym kolejnym dodanym kubitem liczba kombinacji wzrasta wykładniczo. Oznacza to, że 20-kubitowy komputer może jednoczeœnie przechowywać i analizować 1 000 000 wartoœci. Rozbudowana maszyna kwantowa przetwarza olbrzymie zbiory danych w niewyobrażalnie krótkim czasie.

Szyfry nie do złamania

Poważnym problemem przy korzystaniu z komputerów kwantowych jest koniecznoœć ich chłodzenia, żeby nie zakłócać procesów obliczeniowych. Żeby tego uniknšć, trzeba schładzać procesor do temperatury 0,015 K (-273,135 st. C).

Dlaczego zatem mimo tak wielu problemów naukowcy chcš budować komputery kwantowe? Niezwykłš zaletš komputerów kwantowych jest ich szybkoœć. W zależnoœci od iloœci kubitów w procesorze w cišgu sekundy można dokonać obliczenia, które zwykłym komputerom zajmujš lata. Komputery kwantowe sš zdolne w tym samym czasie błyskawicznie przeszukiwać olbrzymie iloœci danych i sš idealnymi narzędziami do łamania szyfrów. Stšd też tak ogromne zainteresowanie tš technologiš przez Google LLC i służby kontrwywiadowcze na całym œwiecie. Na przykład w czerwcu 2017 r. chińscy naukowcy przesłali za pomocš satelity kwantowo splštane fotony na odległoœć ponad 1200 km. Oznacza to, że Chińczycy wprowadzajš w życie kryptologię kwantowš, w której poufnoœć przekazywanej informacji jest niemożliwa do złamania przez osoby niepożšdane. Klucz szyfrowy przesyłany jest za pomocš pojedynczych fotonów, których nie można skopiować.

Rewolucja kwantowa

Czy komputery kwantowe można kupić jak zwykłe pecety? Już w 2011 r. amerykańska firma informatyczna D-Wave wypuœciła na rynek urzšdzenie pracujšce na 512 bitach kwantowych, które kosztujš około 11 milionów euro. Nie jest to jednak komputer kwantowy w œcisłym znaczeniu, ale urzšdzenie wykorzystujšce tylko pewne własnoœci takiej maszyny.

Prawdziwy wyœcig w budowie coraz większych procesorów kwantowych rozpoczšł się w połowie zeszłego roku. W czerwcu 2017 r. IBM poinformowało, że w chmurze zostanie uruchomiona usługa IBM Q, która pozwala na komercyjny dostęp do komputera kwantowego wyposażonego w pięciokubitowy procesor. Zaledwie półtora miesišca póŸniej, Mikhail Lukin – kierownik zespołu badawczego Lukin z Quantum Optics Laboratory na Uniwersytecie Harvarda, ogłosił na odbywajšcej się w Moskwie Międzynarodowej Konferencji na temat Technologii Kwantowych, że jego zespół zbudował i uruchomił 51-kubitowy komputer kwantowy.

Prawdziwym przełomem w informatyce kwantowej może się także okazać zaprezentowany w zeszłym tygodniu na targach elektroniki użytkowej w Las Vegas 50-kubitowy prototyp komputera i 20-kubitowy system obliczeniowy będšcy kontynuacjš usługi IBM Q. Oba systemy sš zdolne utrzymać stan kwantowy przez 90 mikrosekund. Na tych samych targach zaprezentowano także 49-kubitowy procesor kwantowy o nazwie Tangle Lake skonstruowany przez największego na œwiecie producenta mikroprocesorów – amerykańskš firmę Intel, we współpracy z holenderskš firmš Qutech. Tego typu procesor nie jest jeszcze urzšdzeniem o wielkiej mocy obliczeniowej, które mogłoby radykalnie zrewolucjonizować branżę IT. Jest jednak bardzo obiecujšcym prognostykiem.

Zasady działania

Dlaczego komputery kwantowe będš nieporównywalnie szybsze od tradycyjnych komputerów?

Zwykły bit ma wartoœć 1 albo 0. Dopiero miliardy takich bitów przerabianych na sekundę pozwalajš dokonać skomplikowanych obliczeń matematycznych. W komputerach kwantowych bit jest jedynkš i zerem jednoczeœnie. Dzięki temu, że kubity sš ze sobš splštane, komputer kwantowy wykonuje wszystkie operacje naraz, a nie jak w zwykłym komputerze jednš po drugiej. Komputer kwantowy będzie mógł dokonywać obliczeń, które wszystkim razem wziętym zwykłym komputerom zajęłyby tysišce lat.