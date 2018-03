Energia elektryczna z deszczu

Nowe ogniwa fotowoltaiczne przekształcajš energię kropel deszczu w pršd elektryczny.

Coraz częœciej stosowana technologia ogniw przekształcajšcych œwiatło słoneczne w energię elektrycznš ma kilka ograniczeń; niskš wydajnoœć i potrzebę bezpoœredniej ekspozycji na solidnš dawkę promieniowania słonecznego. Jednym z rozwišzań tych problemów jest zastosowanie nanogeneratora trójbiegunowego.

Nanogenerator taki przekształca tarcie mechaniczne w energię elektrycznš. Proces ten znamy już ze szkoły podstawowej jako elektrycznoœć statycznš. Naukowcy z Soochow University na Tajwanie opracowali właœnie urzšdzenie wykorzystujšce ten efekt, które przekształca energię kropel deszczu na pršd elektryczny. Urzšdzenie składa się z kilku warstw przezroczystego polimeru co nie ogranicza przedostawania się œwiatłš słonecznego do warstwy krzemu ogniwa solarnego, a pozwala na zbieranie energii mechanicznej spływajšcych kropel i przekształcanie jej na ładunek elektryczny. Ponieważ generator ten jest pierwszym, który wykorzystuje materiały organiczne nazywa się go również nanogeneratorem organicznym.

Chociaż nawet minimalna iloœć energii wytworzona podczas deszczu jest lepsza niż żadna to urzšdzenie nie poraża sprawnoœciš. Udało się osišgnšć napięcie 2,14V i pršd rzędu 33nA. Jednak to dopiero pierwszy krok w tym kierunku, a naukowcy zakładajš wzrost skutecznoœci tym bardziej, że urzšdzenie można wykonać w większej skali.