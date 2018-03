Gdzie na ryby? Interaktywna mapa pokazuje połowy

Powstała interaktywna, dostępna publicznie, mapa, która pokazuje, niemal w czasie rzeczywistym modele połowów poszczególnych statków i flot rybackich. Dzięki niej każdy może obserwować wpływ polityki, kultury i ekonomii na zagadnienia zwišzane z rybołówstwem.

Działalnoœć połowowa obejmuje obecnie co najmniej 55 % powierzchni œwiatowych oceanów, to czterokrotnie więcej niż obszar lšdowy wykorzystywany rolniczo, i może być monitorowana, w czasie niemal rzeczywistym, do poziomu poszczególnych statków. W wyniku tej działalnoœci w 2016 r., 70 000 statków œwiatowej floty rybackiej pokonało 460 milionów kilometrów, co oznacza 600-krotnš podróż księżycem i powrotem.

Wykorzystujšc analizy satelitarne, machine learning (samouczenie się maszyn) i wspólnš technologię œledzenia statków, naukowcy z UC Santa Barbara połšczyli siły z kolegami z Global Fishing Watch, projektu Pristine Sea National Geographic Society, Dalhousie University, SkyTruth, Google i Uniwersytetu Stanforda, aby oszacować zasięg globalnego rybołówstwa - do pojedynczych ruchów statków i godzinowej aktywnoœci. Ich odkrycia pojawiajš się w czasopiœmie Science.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zespół użył technologii nauki maszynowej do analizy 22 mld wiadomoœci nadawanych przez System Automatycznej Identyfikacji (AIS) statków w latach 2012-2016. Opierajšc się wyłšcznie na wzorcach ruchów statków. Algorytm Global Fishing Watch był w stanie zidentyfikować ponad 70 000 statków rybackich, ich wielkoœci i moc silników, do jakiego rodzaju połowów sš zaangażowane oraz kiedy i gdzie prowadziły połowy z dokładnoœciš do godziny i kilometra.

W 2016 r. zaobserwowano ponad 40 mln godzin działalnoœci połowowej. Podczas gdy większoœć krajów łowiła głównie w swoich wyłšcznych strefach ekonomicznych, to 85 procent połowów na pełnym morzu wykonywały statki z Chin, Hiszpanii, Tajwanu, Japonii i Korei Południowej.

Dane sš tak dokładne, że można na ich podstawie odnotować wzorce kulturowe. WyraŸnie widać, na przykład, że największa na œwiecie chińska flota rybacka redukuje działalnoœć w trakcie trwania chińskiego Nowego Roku, który jest najważniejszym œwiętem w tradycyjnym kalendarzu chińskim. Odnotowano także, że zwišzki z politykš, kulturš i ekonomiš sš silniejsze niż z cyklami naturalnymi takimi jak migracja ryb.

Algorytm Global Fishing Watch pozwala również na prowadzenie symulacji okreœlajšcych jak wpływajš ceny paliwa na wysokoœć połowów, albo dotyczšce ograniczeń połowowych na danych obszarach. Dostarczy to rzšdom, organom zarzšdzajšcym i naukowcom informacji niezbędnych do podejmowania przejrzystych i œwiadomych decyzji, pozwalajšcych osišgnšć cele w zakresie ochrony œrodowiska i zrównoważonego rozwoju, a to z kolei otwiera drogę do połšczenia różnych regionalnych systemów zarzšdzania oceanami w celu ograniczenia nadmiernej eksploatacji.

Ten nowy, œwiatowy obraz rybołówstwa opiera się na postępie technologii satelitarnej i wzroœcie możliwoœci przetwarzania danych. Dzięki temu projektowi, widzimy, że globalna flota rybacka jest tak duża, że można jš zobaczyć z kosmosu. Naprawdę.

Link do mapy: http://globalfishingwatch.org/map/