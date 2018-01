Znikający czujnik

Inżynierowie University of Connecticut (UConn) stworzyli biodegradowalny czujnik ciœnienia, który pomoże lekarzom monitorować poważne choroby przewlekłe, a póŸniej nieszkodliwie rozpuœci się w ciele pacjenta.

Nowy, niewielki, elastyczny czujnik, został wykonany z bezpiecznych materiałów zatwierdzonych przez amerykańskš Agencję ds. Żywnoœci i Leków do stosowania w implantach medycznych, po zastosowaniu rozpuszcza się bez œladu. Czujniki starszego typu, należy usunšć po użyciu, poddajšc pacjenta dodatkowej inwazyjnej procedurze, co wydłuża czas powrotu do zdrowia i zwiększa ryzyko zakażenia.

Prototypowy czujnik składa się z cienkiej folii polimerowej 5x5 mm, gruboœci 200 mikrometrów i został wszczepiony do organizmu myszy. W czasie eksperymentu badano działanie czujnika i odpowiedŸ układu odpornoœciowego. Jeszcze na cztery dni przed rozpuszczeniem, urzšdzenie emitowało wiarygodne odczyty, a tkanka zwierzęcia wykazała jedynie niewielki miejscowy stan zapalny. Powrót do normy nastšpił po zaledwie 4 tygodniach.

Jednym z największych wyzwań projektu było uzyskanie materiału ulegajšcego biodegradacji, a jednoczeœnie wytwarzajšcego ładunek elektryczny w procesie piezoelektrycznym czyli podczas œciskania lub zmian ciœnienia. Udało się to z piezoelektrycznš foliš z poli-L-laktydu czyli PLLA. Folia ta emituje niewielki ładunek elektryczny, nawet przy najlżejszym nacisku. Te małe sygnały elektryczne mogš być przechwycone i przesłane do innego urzšdzenia, które kontroluje lekarz.

Czujnik UConn otwiera zupełnie nowš skalę zastosowań. WyobraŸmy sobie sytuację, w której biodegradowalny czujnik wszczepiony jest do mózgu, gdzie tkanka jest niezwykle delikatna i połšczony rozpuszczalnymi przewodami z urzšdzeniem pomiarowym znajdujšcym się poza organizmem. Po przeprowadzeniu leczenia odpinamy elektronikę, czujnik rozpuszcza się sam co nie wymaga interwencji chirurga, a pacjent wraca do zdrowia bez rekonwalescencji. Czy to nie fajna perspektywa?