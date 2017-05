W obuwiu tak jak boso

Chodzenie boso po piasku ma relaksacyjny wpływ na stopy, wzmacnia nogi, zmniejsza częstość urazów. "Sandboots” to projekt butów naśladujących chodzenie po piasku autorstwa Aleksandry Sibilskiej, studentki III roku medycyny na wydziale lekarskim.

W projekcie butów wynalazczyni wykorzysta dostępny od kilku lat na rynku tzw. piasek kinetyczny - połączenie 98 proc. piasku i 2 proc. specjalnego polimeru, co sprawia, że ma on charakterystyczną konsystencję przypominającą mokry piasek. Dzięki zachowaniu pożądanych parametrów, nietoksyczności, lepkości i dostępności stanowi on idealny materiał do zastosowania w podeszwie „Sandboota”.

Obecnie ludzie coraz rzadziej mają okazję poruszać się po nierównych powierzchniach, obuwie nie sprzyja naturalnej pracy stopy, a niektóre modele prowadzą wręcz do powstawania palucha koślawego. Wiele prac naukowych zwraca uwagę na zalety poruszania się boso po nierównych powierzchniach, w tym po piasku. Chodzenie po nierównym i zmiennym podłożu jakim jest piasek wymaga od stóp zwiększonej pracy, w większym zakresie i ze zwiększoną siłą.

Takie obuwie byłoby polecane osobom z przewlekłym zapaleniem rozcięgna podeszwowego, osłabieniem mięśni kończyn dolnych, szczególnie podudzia, niestabilnością w obrębie stawu skokowego, kolanowego, patologią w obrębie stopy.

Takie buty mogłyby być także używane do codziennego chodzenia przez osoby bez żadnych problemów zdrowotnych. Nawet dla osób, które nie widzą u siebie żadnych problemów, mogłaby być to dobra prewencja. Latem rozpoczną się badania nad prototypem, na specjalnej bieżni monitorującej pracę stóp przebadanych zostanie 30 osób.

Projekt „Sandboots” wymaga współpracy lekarzy, fizjoterapeutów, materiałoznawców, projektantów, szewców oraz wielu innych specjalistów.

- PAP Nauka w Polsce, k.k.