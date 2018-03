Rok 1924: Siła pieniądza

28 kwietnia 1924 | Reforma walutowa ratuje kraj przed katastrofš. Państwo zostaje wzmocnione przez Bank Polski – zyskuje kapitał dzięki wielkiej mobilizacji obywateli.

Jesieniš 1923 cała struktura państwa polskiego zdaje się załamywać. Narastajšca hiperinflacja rujnuje nie tylko finanse publiczne – narusza równowagę życia społecznego (gwałtowne strajki) i politycznego (starcia w Parlamencie). Józef Piłsudski, niemogšcy utrzymać swej przywódczej roli nawet jako zwierzchnik wojska, rezygnuje z funkcji państwowych. Jego postrzeganie Polski – jako kraju dominowanego przez nieodpowiedzialne, partykularne partie – spełnia się w dramatycznym kryzysie. Sejm zdobywa się jednak na ratunkowy krok. Premier Władysław Grabski otrzymuje specjalne uprawnienia reformatorskie. Od stycznia do kwietnia 1924 prowadzi ryzykownš grę ekonomicznš, która powstrzymuje upadek państwa. Apel o patriotyczne wsparcie Banku Polskiego zyskuje mocny odzew. Od lipca 1924 stabilny złoty zastępuje jako walutę markę polskš, drukowanš dotšd w milionowych nominałach.

Józef Piłsudski (podczas bankietu pożegnalnego, po rezygnacji z funkcji przewodniczšcego Œcisłej Rady Wojennej, organu doradczego Prezydenta RP, jedynej jego wówczas roli publicznej)

Dyktatorem byłem kilka miesięcy [od listopada 1918]. [...] Postawiono mnie tak wysoko, jak nigdy nikogo nie stawiano. [...] Był cień, który biegał koło mnie – to wyprzedzał mnie, to zostawał w tyle. [...] Zapluty, potworny karzeł na krzywych nóżkach, wypluwajšcy swš brudnš duszę, opluwajšcy mnie zewszšd, nieszczędzšcy mi niczego. [...]

Gdy Belweder, miejsce zaszczytu, miejsce honoru Polski, opuœciłem, wszedł tam inny człowiek, wybrany legalnie aktem uroczystym, podpisanym przez marszałka Sejmu. [...] Ta szajka, ta banda, która czepiała się mego honoru, tu zechciała szukać krwi. Prezydent nasz [Gabriel Narutowicz] zamordowany został po burdach ulicznych, obniżajšcych wartoœć pracy reprezentacyjnej przez tych samych ludzi, którzy ongiœ w stosunku do pierwszego reprezentanta, wolnym aktem wybranego, tyle brudu, tyle potwornej, niskiej wartoœci wykazali. Teraz spełnili zbrodnię. [...] Gdym sobie pomyœlał na chwilę, że ja tych panów, jako żołnierz, bronić będę – zawahałem się w swoim sumieniu. A gdym się raz zawahał, zdecydowałem, że żołnierzem być nie mogę. Podałem się do dymisji z wojska.

Warszawa, 3 lipca 1923

Herman Lieberman (adwokat, poseł PPS)

Stosunki gospodarcze w tym czasie niesłychanie się pogorszyły, skutkiem coraz bardziej zarysowujšcej się katastrofy finansowo-walutowej i wzrastajšcej od tego niepomiernej drożyzny, co zepchnęło masy ludowe do skrajnej nędzy. Szczególnie dotkliwie dawała się ona odczuć pracownikom przedsiębiorstw państwowych i urzędnikom. [...] Zastrajkowali maszyniœci kolejowi w całym państwie. Strajk ten rozszerzył się na wszystkich kolejarzy, a następnie ogarnšł także pocztowców. Bronišc się przeciw strajkowi, rzšd rozpoczšł przeciw strajkujšcym bardzo ostre represje.

Warszawa

Juliusz Zdanowski (działacz Zwišzku Ludowo-Narodowego) w dzienniku

Na giełdzie panika. Na oficjalnej w cišgu pięciu dni poszedł dolar z 350.000 na 500.000 [marek polskich], ale chcšc go dostać płaci się za niego do 1.400.000. W sklepach ceny od rana do wieczora skaczš o 10–20 procent.

Warszawa, 6 paŸdziernika 1923

Premier Władysław Grabski w exposé wygłoszonym w Sejmie

Doszliœmy dziœ do takiego stanu, że wszelki postęp w każdej dziedzinie, nawet szkolnictwa, nie mówišc o reformie rolnej lub udoskonaleniach socjalnych, staje się niemożliwy, jeżeli najpierw – i to wkrótce – nie uporamy się z trudnoœciami finansowymi. Nie tylko paraliżujš one wszelkie porywy do udoskonalenia naszego stanu wewnętrznego, ale wytwarzajš niebezpieczeństwo zarówno utraty pokoju wewnętrznego, jak i stanu obronnoœci naszego kraju, wymagajšcej znaczniejszych nakładów pieniężnych.

Warszawa, 20 grudnia 1923

Zygmunt Karpiński (dyrektor Banku Polskiego do spraw zagranicznych)

Pod wpływem fatalnej sytuacji finansowej, grożšcej sparaliżowaniem całego życia gospodarczego, Sejm – odnoszšcy się uprzednio niechętnie do przenoszenia częœci swych prerogatyw na rzšd – uznał, że sytuacja wymaga teraz postępowania œmiałego, prędkiego i uproszczonego. I udzielił nowemu rzšdowi szeroko zakreœlonych pełnomocnictw w ustawie o naprawie skarbu i reformie walutowej.

Warszawa, 11 stycznia 1924

Feliks Młynarski (ekonomista, współtwórca i wiceprezes Banku Polskiego)

Po zastosowaniu pełnej interwencji spekulacja zorientowała się, że położenie uległo radykalnej zmianie. Przeładowana dolarami i zobowišzaniami w dolarach, spekulacja miała krótki oddech. Nie miała dostatecznych rezerw w markach, aby ryzykować przetrzymanie. Ponoszšc straty w miarę zwyżki marki, musiała w popłochu sprzedawać swoje dolary. [...]

Obiegała również pogłoska, że Grab- ski uzyskał za granicš poważny kre- dyt na cele interwencyjne. Pytany o to, zamiast – zgodnie z prawdš – za- przeczyć, zasłaniałem się tajemnicš urzędowš, co wzmacniało pogłoski. Wszystko to łšcznie sprawiło, że rynek uwierzył w możliwoœć stosowania pełnej interwencji na długš metę. Kurs więc dolara został nagle i niespodziewanie wzięty w cugle, których spekulacja już nie mogła wyrwać.

Warszawa, koniec stycznia 1924

Stanisław Grabski (poseł ZLN, brat premiera Władysława Grabskiego)

Została ogłoszona w „Dzienniku Us- taw" ustawa o Banku Polskim, przy czym zakładowy jego kapitał został okreœlony na 100 milionów złotych, równych frankom szwajcarskim. Kapitał ten miało możliwie w całoœci wpłacić społeczeństwo obcymi, pełnowartoœciowymi walutami i złotem. Z wielu stron, a szczególnie w kołach bankowych, podnoszono silne wštpliwoœci, czy da się od społeczeństwa uzyskać tak duży kapitał dla banku emisyjnego.

Warszawa

Stanisław Karpiński (pierwszy prezes Banku Polskiego) w dzienniku

Zwycięstwo kompletne! Cały kapitał akcyjny [Banku Polskiego] 100 milionów złotych zebrany. Bez udziału zagranicy i bez udziału magnatów! Charakter zapisów na wskroœ polski: przeszło 75.000 akcjonariuszy. Zdobyliœmy się na wielki czyn narodowy.

Warszawa, 5 kwietnia 1924

Henryk Nowak (referent w Biurze Ekonomicznym Banku Polskiego)

Bank [Polski] w chwili rozpoczęcia swej działalnoœci przyjšł za podstawę stabilizacyjnš dolara [amerykańskiego] i sprzedawał bez żadnego ograniczenia czeki na Nowy Jork po cenie 5,18 złotych za dolara, zapewniajšc w ten sposób bezwzględnš stałoœć kursu złotego.

Warszawa

Feliks Młynarski

Trzeba było niebywałej ofiarnoœci obywateli, chlubnej abdykacji Sejmu i Senatu, jaka przejawiła się w dwukrotnie uchwalonych pełnomocnictwach dla rzšdu, a wreszcie żelaznej pracy i twórczego kierownictwa ze strony administracji skarbowej, aby rok 1924 stał się rokiem drugiego cudu nad Wisłš. 15 stycznia marka polska nabrała stanowczej tendencji do stabilizacji. 1 lutego zatrzymała się prasa drukarska na potrzeby skarbu. 8 lutego kurs marki utrwalił się przy relacji 1.800.000 marek za 1 franka złotego. 31 marca dochody skarbowe pierwszy raz przewyższyły wydatki budżetu miesięcznego. 28 kwietnia weszła w życie reforma walutowa i Bank Polski rozpoczšł czynnoœci. 1 lipca marka polska straciła charakter waluty.

Warszawa, 1 lipca 1924

Władysław Grabski

Polska uratowała się sama z toni hiperinflacji, z której wyjœcia inne narody i państwa szukały głównie w pomocy obcej, choćby kosztem rezygnacji z wielu istotnych praw. Polska przeprowadziła zasadniczš reformę walutowš zupełnie samodzielnie, własnymi jedynie œrodkami.

Warszawa

