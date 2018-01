Rok dla nieskończoności KARTA

Cały rok 1918 – od pierwszych dni, a nie jedynie jego ostatnie tygodnie – decydował o naszej niepodległoœci. Od stycznia do jesieni wszystkie polskie przedstawicielstwa przeszły od przymusowego sojuszu z państwami centralnymi (Niemcy i Austro-Węgry), które przegrywały wielkš wojnę, do przymierza z Ententš, idšcš do zwycięstwa. W Polsce na ogół nie jest znana historia drogi od zaborów do Niepodległej. Oœrodek KARTA pokazał jš wnikliwiej w ksišżce „Polski wir I wojny" – zachęciła nas, by teraz zmierzyć się z pełnym stuleciem.