We wtorek komisja weryfikacyjna badała reprywatyzację kamienicy przy ul. Poznańskiej 14 w Warszawie. W 2013 r. miasto zwróciło ją spadkobiercy przedwojennego właściciela, a ten sprzedał ją adwokatowi Robertowi N. (jest tymczasowo aresztowany) oraz jego znajomemu Januszowi Piecykowi. Dziś jest ona własnością spółki Jowisz należącej do Fenix Group.

To pierwsza warszawska kamienica, którą zajęła się komisja. Wcześniejsze sprawy dotyczyły działek w okolicach Pałacu Kultury oraz przy ul. Twardej, gdzie stoi dziś pusty budynek po gimnazjum.

Wysokie czynsze i naciski

Komisja weryfikacyjna przesłuchała wczoraj mieszkańców kamienicy oraz dawnych najemców lokali usługowych znajdujących się na jej parterze. Natomiast stronami w sprawie są prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, beneficjenci decyzji (w tym Robert N., Janusz Piecyk oraz spółka Jowisz Sp. z o.o. S.K.A.) oraz właściciele lokali w budynku. Jako pierwszy zeznawał Robert Migros, który mieszka przy Poznańskiej z rodziną od 1999 r. Pytany przez komisję o sposób traktowania jego rodziny i inni lokatorów przez nowych właścicieli mówił przede wszystkim o naciskach finansowych i wpędzeniu go w długi.

– Gdy kamienica była komunalna, płaciłem 8 zł za mkw., po zwrocie kamienicy podniesiono mi czynsz do 17 zł za mkw., a następnie do 25 zł – mówi Robert Migros.

– Odwołałem się do sądu. Nie było jeszcze wyroku, rozprawa jest we wrześniu. Zgodnie z prawem płacę czynsz według stawki 17 zł za mkw. Tymczasem spółka Jowisz, nie czekając na wyrok, podniosła mi znowu czynsz do 59 zł za mkw. Mieszkanie ma 91 mkw. powierzchni, czyli musiałbym co miesiąc płacić czynszu 5,3 tys. zł. Z tego powodu mam długi.

Opowiadał też, że niektórzy inni lokatorzy również mieli tego typu długi. Gdy zdecydowali się wyprowadzić, anulowano im je. Obecnie w kamienicy mieszka 11 lokatorów z rodzinami, a w chwili zwrotu kamienicy było ich 32.

Jedna z lokatorek opowiadała, że w kamienicy trwa remont i zdjęto skrzynki pocztowe.

– Sprawdzam na poczcie, czy są do mnie listy. W ten sposób dowiedziałam się o posiedzeniu komisji weryfikacyjnej – opowiadała.

W trakcie środowej rozprawy przewodniczący komisji Patryk Jaki zdecydował o wykluczeniu pełnomocników m.st. Warszawy. Jego zdaniem pytania do świadków były niewłaściwe.

– Państwo próbujecie teraz po raz drugi przeczołgać tych ludzi, na co nie pozwolę – powiedział przewodniczący Jaki.

Oświadczenie właściciela

W rozprawie nie uczestniczyli przedstawiciele właściciela, spółki Jowisz. Wydali jednak swoje oświadczenie.

Wynika z niego, że 2014 r. w dobrej wierze zgodnie z prawem Fenix Group nabyła 63 proc. udziałów w kamienicy przy ul. Poznańskiej 14. Decyzja o kupnie nieruchomości została podjęta po szczegółowej analizie stanu prawnego nieruchomości, analizie zapisów ksiąg wieczystych, z których wyraźnie wynikało, że decyzją sądu kamienica została zwrócona prawowitym spadkobiercom.

– Nieruchomość kupiono za rynkową cenę 11,8 mln zł – oświadczył zarząd firmy.

Na wczorajszym posiedzeniu komisji nie zapadła decyzja w sprawie Poznańskiej 14. Jeżeli komisja uzna, że do reprywatyzacji tego budynku doszło z naruszeniem prawa, i np. uchyli decyzję, lokatorom będzie się należało odszkodowanie od władz Warszawy za poniesione szkody i krzywdy, jeżeli po zwrocie dochodziło do bezprawnego ich nękania.

