Obowiązek dostarczenia ekspertyzy materiałów użytych do wymiany podłogi - wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że właściciel mieszkania musi wykonać ekspertyzę techniczną. Jest ona bowiem niezbędna do ustalenia, czy podłoga stała się akustyczna na skutek złej jakości materiałów i robocizny czy nie.

Akustyczna podłoga

Mieszkanka Warszawy Daria L. przeprowadziła gruntowny remont w swoim mieszkaniu. Wymieniła m.in. parkiet na panele podłogowe. Po tej zmianie jej sąsiedzi z góry zaczęli słyszeć każdy jej krok, co bardzo im przeszkadzało. Wezwany powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nałożył na właścicielkę lokalu z akustyczną podłogą obowiązek przedłożenia oceny technicznej wyremontowanej podłogi. Ekspertyza miała określać, czy izolacyjność akustyczna stropu spełnia wymagania stawiane przez przepisy. Jednocześnie nadzór nakazał, by z ekspertyzy jasno wynikało, co ewentualnie trzeba zrobić, by podłoga przestała sprawiać problemy.

Daria L. odwołała się do mazowieckiego inspektora nadzoru budowlanego, ale nic nie wskórała. Wówczas wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. A ten uchylił postanowienie nadzoru.

Według WSA wadliwie określono, co powinno się znaleźć w ekspertyzie. W związku z tym, że wymiana podłóg dotyczyła całej powierzchni lokalu, zaistniała konieczność jednoznacznego zbadania w szczególności, jakie materiały wykorzystano do wymiany podłogi, czy izolacja została położona na całej jej powierzchni, a w konsekwencji czy spełnione są wymagania określone w § 326 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obowiązkowa ekspertyza

Powiatowy inspektor raz jeszcze więc nałożył obowiązek dostarczenia ekspertyzy, tym razem miała być ona zgodna ze wskazówkami WSA. Daria L. odwołała się po raz kolejny do mazowieckiego inspektora, który oddalił jej skargę, a następnie do WSA, jednak z tym samym skutkiem. Zdaniem tego sądu nadzór prawidłowo wykonał jego zalecenia.

Sprawa miała finał w NSA, który oddalił skargę kasacyjną Darii L. Wyjaśnił, że kontrola przeprowadzona w jej mieszkaniu wskazała na uzasadnione wątpliwości w odpowiednią jakość zastosowanych wyrobów i wykonanych robót. Tym samym powstała potrzeba wyjaśnienia, jakie materiały wykorzystano przy wymianie podłogi oraz czy sama wymiana była zgodna ze sztuką budowlaną.

Dopiero na podstawie tej ekspertyzy nadzór ustali, co jest powodem nadmiernej akustyczności podłogi, i nałoży obowiązki na Darię L.

Sygn. akt II OSK 1022/15

Warunki techniczne

Co mówią przepisy

§ 326 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewiduje, że:

- poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach,

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie,

wyżej wymienione wymagania odnoszą się również do izolacji stropów i podłóg. Chodzi o odpowiednią izolację zarówno od dźwięków o charakterze powietrznym, jak i uderzeniowych.