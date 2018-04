Dwór popadający w ruinę nie przestaje być zabytkiem - wyrok NSA

Zły stan techniczny i postępujšce zniszczenie nie może spowodować skreœlenia dworu z rejestru zabytków.

Dworek w Tarnowie, jeden z trzech dworków podmiejskich z pierwszej połowy XIX w., został wpisany w 1976 r. do wojewódzkiego rejestru zabytków ze względu na wartoœci architektoniczne.

Właœciciel budynku wystšpił do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o skreœlenie obiektu z rejestru zabytków. Uzasadnił to złym stanem technicznym budynku i brakiem możliwoœci poniesienia kosztów remontu, który w istocie byłby rekonstrukcjš.

Zdaniem wnioskodawcy dworek w obecnym stanie nie przedstawia żadnej wartoœci historycznej, artystycznej czy naukowej. Wskutek braku œrodków i zainteresowania konserwatora zabytków oraz miejscowych władz stał się ruinš, grożšcš dalszym zawaleniem. W œrodku wyrosło drzewo, podłoga nie istnieje, zabytkowš stolarkę okiennš zniszczyły korniki, a rzekomo zabytkowe piece pochodzš z lat 50. XX w.

Minister odmówił. Uznał, że mimo katastrofalnego stanu technicznego dworek ma wcišż walory architektoniczne, z powodu których został wpisany do rejestru zabytków. Możliwe jest jego odrestaurowanie, gdyż według opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa nie uległ zniszczeniu w stopniu powodujšcym utratę jego wartoœci artystycznej, historycznej czy naukowej. A tylko to, a nie zły stan techniczny jest ustawowš przesłankš skreœlenia z rejestru.

Wnioskodawca zaskarżył decyzję ministra do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, a następnie skargš kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Jego zdaniem biegli powinni ustalić, czy nie nastšpiła œmierć techniczna budynku i czy dla jego dalszego istnienia konieczne jest wzniesienie go na nowo – co uzasadniałoby wykreœlenie z rejestru zabytków. Wobec stwierdzenia œmierci technicznej i groŸby kompletnego zawalenia dalsze utrzymywanie budynku w rejestrze zabytków byłoby fikcjš.

Obie skargi zostały oddalone. WSA i NSA przypomniały, że zgodnie z ustawš o ochronie zabytków, zabytki nieruchome będšce dziełami architektury i budownictwa podlegajš ochronie i opiece bez względu na stan ich zachowania. Zły stan techniczny obiektu, który może uzasadniać jego rozbiórkę ze względu na przepisy prawa budowlanego, nie jest ustawowš przesłankš skreœlenia z rejestru zabytków – uznał NSA.

Mimo złego stanu zachowania dworek nie uległ zniszczeniu w stopniu powodujšcym utratę jego wartoœci artystycznej, historycznej czy naukowej. Zgodnie z opiniš Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zaakceptowanš przez ministra kultury, dworek może zostać uratowany w wyniku remontu i adaptacji do nowych funkcji użytkowych.

Już raz mieszkańcy próbowali zrzucić się na remont, ale nie wyszło. Jesieniš 2017 r.znalazł się natomiast przedsiębiorca, który odkupił dworek i zamierza go wyremontować. Podjęto już pierwsze prace.

Sygnatura akt: II OSK 896/16

