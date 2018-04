NSA: Komisja Weryfikacyjna musi zwrócić Gronkiewicz-Waltz trzy grzywny po 3 tys. zł

Komisja Weryfikacyjna musi zwrócić Hannie Gronkiewcz–Waltz prezydent Warszawy trzy razy po 3 tys. zł grzywny, które nałożyła na niš za nie stawianie się na jej posiedzeniach. Takš precedensowš decyzję podjšł we wtorek Naczelny Sšd Administracyjny. Uzasadnienie wyroku NSA było bardzo mocne.

To były pierwsze trzy wyroki NSA dotyczšce grzywien nałożonych na prezydent Warszawy. Dotyczyły one niestawiennictwa się Hanny Gronkiewcz-Waltz na posiedzenia komisji dotyczšcych: Chmielnej 60 , Siennej 29 ( obie nieruchomoœci znajdujš się na placu Defilad) oraz Twardej (dawnego gimnazjum). W sumie na prezydent nałożono do tej pory grzywnę 12 krotnie na łšcznš kwotę 50 tys zł. Przy czym w 11 wypadkach ma jš zasadach obowišzujšcych do 14 marca br. - jedenastokrotnie 40 tys zł. a na nowych zasadach raz na kwotę 10 tys. zł.