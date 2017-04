RZECZoPRAWIE - Piotr Mierzejewski: Nowy sposób banków na dłużników

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Na skutek wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, podjęto już w Ministerstwie Sprawiedliwości prace zmierzające do jego uchylenia. Na ten temat Mateusz Rzemek rozmawiał w programie #RZECZoPRAWIE z Piotrem Mierzejewskim, zastępcą dyrektora Zespołu Prawa Gospodarczego i Administracyjnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Priorytetem jest wyeliminowanie art. 485 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego z obrotu prawnego, tak aby ta instytucja nie mogła być już stosowana – podkreślił Mierzejewski.

Ekspert nie miał wątpliwości, że banki będą sięgały do innych instrumentów, mających na celu zabezpieczenie swoich roszczeń. – Wiemy, że część banków już dokonuje zmian w ogólnych warunkach umów wobec klientów z którymi ma umowy, gdzie wpisuje, że klient banku poddaje się egzekucji w trybie art. 777 par. 4 Kodeksu postępowania cywilnego – przyznał Mierzejewski.

- Trzeba w pełni zrozumieć to, że banki będą się zabezpieczać, natomiast musi się to odbywać w formie cywilizowanej z poszanowaniem godności ludzkiej, zasad współżycia i zachowania jako to się określa w prawie cywilnym: równości broni – podkreślił.