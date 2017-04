Prawo budowlane: Ma być łatwiej zaprojektować funkcjonalną kawalerkę

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują minimalnej powierzchni mieszkania. Mówią jedynie, że w kawalerce pokój musi mieć co najmniej 16 mkw.

To nie wszystko. Aneks kuchenny będzie mógł być zarówno częścią przedpokoju, jak i pokoju. Dziś zaprojektowanie aneksu w kawalerce jest możliwe tylko, gdy jest on połączony z korytarzem. Dzięki tej propozycji łatwiej będzie zaprojektować funkcjonalną kawalerkę. Projektowane przepisy stawiają jednak warunki. Jeżeli w kawalerce aneks będzie częścią pokoju musi w niej zostać zainstalowana co najmniej wentylacja grawitacyjna i kuchnia elektryczna. W projekcie noweli ministerstwo znosi też ograniczenia co do wymiarów pomieszczeń. To sam nabywca mieszkania ma decydować, czy zależy mu na większym pokoju, a mniejszej kuchni czy łazience.

Dziś szerokość pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby powinna wynosić 2,2 m, dla dwóch – 2,7 m, dla kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m, a w lokalu wielopokojowym – 2,4 m.

Będą również nowe normy nasłonecznienia kawalerek. W przepisach dotyczących nasłonecznienia zrezygnowano z konkretnego wskazania dni równonocy (chodzi o 21 marca i 21 września).

Projekt zmienia również z 2,3 do 2,5 m szerokość miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

W rozporządzeniu pojawią się również wymogi co do miejsc postojowych dla ciężarówek. Dziś ich nie ma.

Planowane przepisy „poluzowują" zasady budowy na granicy z sąsiednią nieruchomością. Dopuszcza dobudowanie budynku do innego domu, odwróconego do niego ślepą ścianą, tzw. plomby. Chodzi o zabudowę miejską. Dziś konieczna jest często zgoda na odstępstwo od warunków technicznych, którą wydaje minister budownictwa. Teraz nie będzie już potrzebna.

Zmienią się również warunki rozbudowy i nadbudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie muszą one spełniać wyśrubowane wymagania charakterystyki energetycznej, co w starych budynkach nie zawsze jest możliwe.

Projekt przewiduje więc możliwość odstąpienia od tych wymogów, jeżeli ich spełnienie będzie nieopłacalne oraz trudne techniczne, a także ze względu na ochronę walorów historycznych budynku.

Ministerstwo Infrastruktury chce doprecyzować również zasady sytuowania budynków 1,5 m od granicy sąsiada lub w granicy, gdy taką możliwość przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nadal będzie to możliwe, gdy taką ewentualność przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inne będą jednak zasady, gdy budynek będzie zwrócony w stronę sąsiada ślepą ścianą, a inne, gdy ścianą z oknami lub drzwiami.

W pierwszym wypadku nie trzeba będzie mieć – tak jak obecnie – zgody ministra infrastruktury i budownictwa na odstępstwo, a w drugim nadal będzie ona potrzebna.

Dla inwestycji prowadzonych na podstawie warunków zabudowy przepisy zostaną zaostrzone. Mianowicie projekt przewiduje, że wójt (burmistrz, prezydent miasta na prawach powiatu) nie będzie mógł w warunkach zabudowy sytuować budynku inaczej, niż wynika to z rozporządzenia.

Projekt nowelizacji, co jest ważne dla małych przedsiębiorców przewiduje, że w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej 500 mkw., a także na stacjach paliw będą musiały być pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci.

Natomiast klienci w bankach, centrach handlowych i usługowych o powierzchni do 500 mkw. nie będą musieli mieć zapewnionego dostępu do toalety.

Zmienią się również przepisy dotyczące garaży. Będą mogły mieć 6,5 m, czyli być dłuższe o metr. Bez przeszkód będzie też można wybudować pod domem dwa miejsca postojowe. Dziś trzeba mieć zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. Jest to niepotrzebna komplikacja.

Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa jest już obecnie po konsultacjach społecznych. W ich trakcie zgłoszono do niego kilkaset uwag. Część z nich została przez resort infrastruktury uwzględniona. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 90 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©?

