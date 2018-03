Sprzeciw prokuratora ws. reprywatyzacji przy ul. Nowy Świat 66

Prokuratura krajowa poinformowała, że prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sprzeciw dotyczšcy nieruchomoœci położonej przy ulicy Nowy Œwiat 66 w Warszawie.

Jak informuje PK - prokurator wniósł o stwierdzenie nieważnoœci ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Warszawa – Centrum z 30 sierpnia 2000 roku. W ocenie prokuratury decyzja ta została wydana z rażšcym naruszeniem prawa.

W sprawie tej Burmistrz Gminy Warszawa – Centrum decyzjš z 30 sierpnia 2000 roku ustanowił na rzecz okreœlonych osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego na 99 lat na działce położonej przy ulicy Nowy Œwiat 66 w Warszawie. Jednoczeœnie w decyzji tej Burmistrz Gminy Warszawa – Centrum ustalił czynsz symboliczny z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wskazanego powyżej gruntu płatny na konto Urzędu Dzielnicy Œródmieœcie Gminy Warszawa – Centrum.

W ocenie prokuratury decyzja ta została wydana z rażšcym naruszeniem prawa i nie można się z niš zgodzić.

Zgodnie z art. 5 dekretu z 26 paŸdziernika 1945 roku o własnoœci i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, budynki oraz inne przedmioty, znajdujšce się na gruntach, przechodzšcych na własnoœć m. st. Warszawy, pozostajš własnoœciš dotychczasowych właœcicieli, o ile przepisy szczególne nie stanowiš inaczej.

W zaskarżonej decyzji wskazano, że grunt, do którego ustanowiono prawo użytkowania wieczystego zabudowany jest budynkiem mieszkalnym frontowym, wybudowanym przed 1945 rokiem, a odbudowanym po 1945 roku.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, dokonanych na podstawie materiałów sprawy oraz dokumentacji znajdujšcej się między innymi w Archiwum Państwowym w Warszawie, budynek frontowy posadowiony na nieruchomoœci przy ul. Nowy Œwiat 66 został zniszczony w trakcie działań wojennych, a obecny budynek został wybudowany od fundamentów dopiero po dniu wejœcia w życie dekretu z 26 paŸdziernika 1945 roku. Dlatego też nie może on być uznany za stanowišcy odrębnš od gruntu własnoœć.

Powyższe znajduje potwierdzenie w szeregu dokumentach, w tym karcie rejestracyjnej nieruchomoœci sporzšdzonej w dniu 27 sierpnia 1948 roku, dokumentacji Biura Odbudowy Stolicy, sprawozdaniu Wydziału Inspekcji Budowlanej Zarzšdu Miejskiego w m. st. Warszawie Dzielnicy Œródmieœcie z dnia 20 lutego 1947 roku, a także pismach kierowanych do organów państwowych przez samš właœcicielkę nieruchomoœci, w których podnosiła, że budynek frontowy przy ul. Nowy Œwiat 66 uległ całkowitemu zniszczeniu.

Z ustaleń prokuratury jednoznacznie wynika, iż budynek frontowy przy ul. Nowy Œwiat 66 w Warszawie został całkowicie zburzony, nie nadawał się do odbudowy, a wystajšce ponad poziom chodnika resztki muru zakwalifikowano do rozbiórki.

W ocenie prokuratury organ wydajšcy decyzję rażšco naruszył przepisy art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.k., albowiem nie zebrał w sposób wyczerpujšcy materiału dowodowego, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego, skutkujšcego uznaniem, że budynek fontowy znajdujšcy się na posesji przy ul. Nowy Œwiat 66 istniał w dniu 21 listopada 1945 roku, wobec czego stanowi własnoœć następców prawnych, a nie właœciciela gruntu. Wobec zaniechania zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, w szczególnoœci archiwalnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji Biura Odbudowy Stolicy, organ I instancji, nie dysponował pełnym materiałem dowodowym pozwalajšcym na wydanie prawidłowej decyzji.

Ponadto zgodnie z ugruntowanym poglšdem sšdów administracyjnych organem upoważnionym ustawowo do uregulowania w drodze aktów ogólnych spraw majštkowych gminy, przekraczajšcych zakres zwykłego zarzšdu, a dotyczšcych okreœlania zasad nabycia, zbycia i obcišżania nieruchomoœci gruntowych jest rada gminy.

W przypadku opisywanej sprawy organ pierwszej instancji pominšł istotny fakt, że w dacie wydania decyzji brak było uchwały rady gminy upoważniajšcej do wydania zarzšdzenia w sprawie ustalenia opłaty symbolicznej za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych na rzecz Skarbu Państwa w trybie dekretu z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku o własnoœci i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, stanowišcych własnoœć Gminy Warszawa- Centrum.

Z tych względów, w ocenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zasadnym jest stwierdzenie nieważnoœci decyzji Burmistrza Gminy Warszawa – Centrum z 30 sierpnia 2000 roku.

Prokuratura, po skierowaniu sprzeciwu , skieruje odpis wniosku do Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, celem podjęcia działań prawnie przez niš przewidzianych.

W każdym przypadku kierowania przez prokuraturę sprzeciwu dotyczšcego zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomoœci prokuratura powiadomi Komisję o takich działaniach w zwišzku z jej ustawowymi uprawnieniami.

We wszystkich przypadkach kierowania wniosków przez prokuraturę do innych organów, kopia tych wniosków będzie przekazywana do przedmiotowej Komisji.