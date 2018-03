Nieliczni dekretowcy dostaną odszkodowania za sprzedane mieszkania

Nieliczni odzyskujšcy kamienicę mogš liczyć na odszkodowanie za sprzedane mieszkania.

W œrodę Sšd Najwyższy zamknšł wielu dekretowcom i ich następcom prawnym drogę do ubiegania się o odszkodowanie za mieszkania, których nie udało się im odzyskać, ponieważ miasto zdšżyło je sprzedać lokatorom.

– Œrodowa uchwała SN jest bardzo niepokojšca i potwierdza trend w jego orzecznictwie, ograniczajšcy możliwoœci dochodzenia odszkodowania przez spadkobierców właœcicieli nieruchomoœci warszawskich – uważa Maciej Obrębski, adwokat specjalizujšcy się m.in. w reprywatyzacji.

Tylko trzy lata na odszkodowanie

W œrodę SN w składzie siedmiu sędziów odpowiedział na pytanie składu trzyosobowego. Przesšdził, że w razie stwierdzenia nieważnoœci decyzji administracyjnej blokujšcej zwrot kamienicy na rzecz byłego właœciciela (jego następcy prawnego) Ÿródłem poniesionej przez niego szkody nie jest decyzja tzw. lokalowa, która zezwala na sprzedaż lokali znajdujšcego się w tym budynku. – Oznacza to, że dekretowiec (następca prawny), który chce się ubiegać o odszkodowanie za lokale sprzedane lokatorom, może to teraz zrobić, powołujšc się wyłšcznie na decyzje odmawiajšce ustanowienia własnoœci czasowej (odpowiednik dzisiejszego użytkowania wieczystego). Jest to bowiem jedyne dziœ Ÿródło szkody.

– Problem polega na tym, że majš oni na to tylko trzy lata od wydania decyzji przez samorzšdowe kolegium odwoławcze. Potem roszczenia się przedawniajš – mówi mec. Obrębski.

Tymczasem sprawy reprywatyzacyjne cišgnš się latami. W wielu więc wypadkach dawno doszło już do upływu tego terminu. Wielu dekretowców (następców prawnych) nie ma już szans na odszkodowanie. Sšdy powszechne będš bowiem powoływać się na œrodowš uchwałę SN.

W dużo lepszej sytuacji sš natomiast osoby, którym trzyletni termin jeszcze nie upłynšł.

– Mogš występować przeciwko miastu o wypłatę odszkodowań za sprzedane lokatorom mieszkania – wyjaœnia Józef Forystek, adwokat specjalizujšcy się w reprywatyzacji.

Były dwie œcieżki

To druga siódemkowa uchwała SN dotyczšca tego problemu (sygnatura akt III CZP 22/15). W 2015 r. SN przesšdził, że Ÿródłem szkody mogš być nie tylko decyzje lokalowe, ale i decyzja blokujšca zwrot kamienicy (czyli odmawiajšce ustanowienia własnoœci czasowej).

Przez długie lata, czyli do uchwały z 2015 r., dominowało natomiast orzecznictwo, że bez unieważnienia decyzji lokalowej dekretowiec (następca prawny) nie ma szans na odszkodowanie.

– Jeżeli więc w budynku najemcy wykupili szeœć lokali, to musiał on wystšpić o unieważnienie szeœciu decyzji lokalowych. Dopiero potem starał się o odszkodowanie w sšdzie, a to wymagało czasu – mówi Józef Forystek.

Nie tylko w orzecznictwie istniej trend nieprzychylny reprywatyzacji w Warszawie.

Blokada reprywatyzacji

Obecnie reprywatyzacja w Warszawie praktycznie stanęła. Urzędnicy bojš się wydawać decyzje. Straszakiem jest komisja weryfikacyjna i projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

– Miasto nie zwraca żadnych nieruchomoœci, nawet tych, które powinno. Nie wypłaca także odszkodowań – mówi Ryszard Grzesiuła, wiceprezes stowarzyszenia Dekretowiec.

Z danych uzyskanych w warszawskim ratuszu wynika jednak, że w 2017 r. wydano siedem decyzji zwracajšcych nieruchomoœć (w tej liczbie nie było ani jednej kamienicy z lokatorami), w 31 wypadkach odmówiono zwrotów, w tym 18 odmów dotyczyło działek wykorzystywanych na cele publiczne. Jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowań, to pozytywnych decyzji było 21, a odmawiajšcych wypłaty 19.

– To œladowe iloœci. Przecież nieruchomoœci dekretowych jest w sumie 24 tys., a zgłoszonych roszczeń aż 17 tys. – ocenia Ryszard Grzesiuła. – Samych wyroków w sprawie zwrotu nieruchomoœci, które czekajš na realizację, jest 700 – dodaje wiceprezes Dekretowca.

Ratusz podobnie postępuje także z nieruchomoœciami gruntowymi, nawet pustymi działkami, oraz wypłatš odszkodowań. Nawet jeżeli dawni właœciciele oraz ich spadkobiercy spełniajš wszystkie wymogi przewidziane w przepisach, to ich szanse na odszkodowanie sš prawie równe zeru.

Powód marazmu jest oczywisty. Na jesieni 2017 r. został upubliczniony projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Nie przewiduje zwrotu nieruchomoœci w naturze, jedynie zadoœćuczynienie w wysokoœci 20 proc. wartoœci nieruchomoœci. Wszystkie postępowania miały zostać umorzone w dniu wejœcia w życie tej ustawy, czyli 1 stycznia 2018 r. Żaden więc urzędnik nie zaryzykuje wydania decyzji.