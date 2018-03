O niektórych rozprawach ma być głośno, a o niektórych cicho

Od ponad dwóch miesięcy komisja weryfikacyjna nie podjęła żadnej decyzji dotyczšcej reprywatyzacji stołecznych nieruchomoœci.

Po raz ostatni komisja 22 grudnia 2017 r. wydała orzeczenie w sprawie budynku przy ul. Noakowskiego 16, uznajšc, że jego reprywatyzacja była sprzeczna z prawem, i nakazujšc 11 osobom, które odziedziczyły udziały, zwrot kwot uzyskanych ze sprzedaży. Wœród spadkobierców byli mšż i córka prezydent Warszawy, więc decyzja została nagłoœniona przez rzšdowe media. Od tego czasu komisja nie zdołała zakończyć żadnego innego postępowania i nie wiadomo, kiedy to się zmieni.

Już ponaddwumiesięczny brak wyników działania komisji kontrastuje z dwoma ostatnimi miesišcami 2017 r. Wtedy, w listopadzie i grudniu, oprócz wspomnianej kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 komisja cofnęła reprywatyzację nieruchomoœci przy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6a, Chmielnej 50, Złotej 17 i Złotej 19. Ponadto wydała decyzję odwoławczš wymagajšcš merytorycznego rozpatrzenia, utrzymujšcš w mocy unieważnienie reprywatyzacji działki przy Chmielnej 70. Różnica w tegorocznych i ubiegłorocznych efektach prac komisji jest więc aż nadto wyraŸna.

Przyczyny wyjaœnia Oliwer Kubicki, rzecznik komisji weryfikacyjnej:

– Komisja podejmuje i będzie podejmować decyzje, natomiast naturalne jest, że czasem ocena materiału dowodowego trwa dłużej. Inna kwestia to prace parlamentarne nad nowelizacjš ustawy o komisji weryfikacyjnej, które wpłynęły na jej funkcjonowanie. Komisja dostosowywała się bowiem do tego, by w przyszłoœci działać na podstawie nowych przepisów.

Chodzi o sprawniejsze postępowanie, gdyż po wejœciu w życie nowelizacji jedna rozprawa będzie mogła dotyczyć kilku nieruchomoœci i wezwany œwiadek zostanie od razu przepytany na okolicznoœć każdej z nich. Po tej nowelizacji komisja na pewno przyœpieszy i decyzji będzie znacznie więcej niż w zeszłym roku – twierdzi rzecznik.

Sš jednak i inne powody opóŸnień. Komisja ma problem, gdyż wszystkie jej decyzje sš systematycznie zaskarżane. W tym roku wpłynęły skargi i wnioski o ponowne rozpatrzenie reprywatyzacji nieruchomoœci przy ul. Noakowskiego 16, Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6a, Chmielnej 50.

Jeœli komisja – jak zawsze do tej pory – podtrzyma swš wczeœniejszš decyzję, to następnym etapem jest składanie za jej poœrednictwem skarg do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego. W tym roku do WSA trafiły kolejne takie skargi, dotyczšce Chmielnej 70, Złotej 19 i Złotej 17. Cała ta procedura naturalnie ogromnie spowalnia badanie kolejnych reprywatyzacji.

Wspomniana nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich wydanych z naruszeniem prawa została 27 lutego opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po 14 dniach.

Warto zwrócić uwagę, że nowelizacja umożliwia wywieranie wpływu na media relacjonujšce prace komisji. Ta będzie mogła bowiem wskazywać (według kolejnoœci zgłoszeń lub drogš losowania) przedstawicieli œrodków masowego przekazu „uprawnionych do dokonywania za pomocš aparatury utrwaleń obrazu i dŸwięku z przebiegu rozprawy" oraz ograniczać ich liczbę na sali, jeœli ich obecnoœć utrudni przebieg rozprawy „ze względów techniczno-organizacyjnych" (cokolwiek miałoby to znaczyć).

Te przepisy zostanš zapewne wykorzystane podczas rozstrzygania losów budynku przy ul. Lutosławskiego 9.

Pierwsza rozprawa dotyczšca tej nieruchomoœci odbyła się 15 lutego. Dwie byłe lokatorki zeznały, że dochodziło do nękania przez nowš właœcicielkę kamienicy i jej męża, majšcego doprowadzić do tego, by lokatorzy zaakceptowali wyższy czynsz albo wyprowadzili się. Mówiły o obraŸliwych słowach, przemocy fizycznej, pobiciu jednego z mieszkańców, utrudnianiu wejœcia do budynku, dzikiej eksmisji, wyrzucaniu mebli przez okno, spowodowaniu bezdomnoœci co najmniej dwóch lokatorów (co miało doprowadzić do œmierci jednego z nich).

Właœcicielka i jej mšż zaprzeczali tym zarzutom. W ich obronie wystšpiła też poseł PiS Krystyna Pawłowicz. Pani poseł wystosowała pismo do przewodniczšcego komisji Patryka Jakiego, w którym wyraziła nadzieję, że nie pozwoli on wykorzystać komisji weryfikacyjnej do prywatnej zemsty na właœcicielce kamienicy. Poseł wskazała, że nowa właœcicielka czuje się zastraszana, i poprosiła, by komisja obiektywnie przyjrzała się sprawie.

Komisja jeszcze nie podjęła decyzji w sprawie legalnoœci zwrotu budynku przy ul. Lutosławskiego 9. Nie wiadomo także, kiedy wróci do tej sprawy, ponieważ żaden termin nie został zaplanowany. Oliwer Kubicki już raczej jednak nie ma wštpliwoœci, że akurat ta kamienica trafiła w ręce osób, które miały prawo jš odzyskać.

– Jak wiemy, co, jak się wydaje, zostało ustalone bez większych kontrowersji, w przypadku tej nieruchomoœci, w przeciwieństwie do wielu badanych wczeœniej przez komisję, nie mamy do czynienia z nieuprawnionymi spadkobiercami, lecz z osobami, które były uprawnione, bo z pewnoœciš sš spadkobiercami dawnych właœcicieli – stwierdził rzecznik.

Zapewne przy tej sprawie komisja, a przynajmniej jej większoœć złożona z członków PiS, nie zamierza eksponować wštku nieodpowiedniego traktowania lokatorów przez nowych właœcicieli, często podnoszonego w zwišzku z innymi reprywatyzacjami. Oliwer Kubicki, zapytany przez „Rzeczpospolitš" o powody, dla których komisja w ogóle zajęła się domem przy Lutosławskiego 9, wskazał, iż może chodzić o kwestie administracyjne zwišzane ze sprawdzaniem prawidłowoœci wniosku dekretowego z lat 40. dotyczšcego reprywatyzacji tego budynku.

Wiele wskazuje zatem na to, że w przypadku ul. Lutosławskiego 9 komisja po raz pierwszy postanowi, ze reprywatyzacja jest legalna. Dlatego ważne będzie, aby ta, wyjštkowa na tle dotychczasowych rozstrzygnięć decyzja została przedstawiona przez dziennikarzy w sposób przekonujšcy i właœciwy z punktu widzenia oczekiwań komisji – do czego mogš posłużyć właœnie przepisy nowelizacji ustawy regulujšce pracę mediów.

Na razie nie wiadomo, kiedy komisja zdecyduje o kolejnej warszawskiej reprywatyzacji. Trwa rozprawa dotyczšca zwrotu domu przy ul. Mokotowskiej 63. Sprzeciw w tej sprawie od decyzji reprywatyzacyjnej prezydent Warszawy prokuratura wniosła 30 maja 2017 r. Na marginesie – zapewne sprzeciw prokuratorski zostałby szybciej rozpatrzony, gdyby budynek przy Mokotowskiej 63 trafił do rozstrzygnięcia zwykłego sšdu, zamiast czekać w kolejce do komisji weryfikacyjnej.

Autor jest publicystš prawniczym