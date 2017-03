Zasady wykupu mieszkań zakładowych - zastrzeżenia Rządowego Centrum Legislacji

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który opiniowało Rządowe Centrum Legislacji, realizuje trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczą one m.in. członkostwa w spółdzielni oraz wykupu mieszkań zakładowych. Projekt wylicza, kto może być członkiem spółdzielni. Zdaniem RCL zaproponowana lista spółdzielców jest zbyt krótka. Zabrakło na niej bowiem najemców dawnych mieszkań zakładowych znajdujących się w zasobach gminy. Warto więc ich uwzględnić.

Rządowe Centrum miało również uwagi do propozycji wykupu dawnych lokali zakładowych na własność przez lokatorów.

Projekt przewiduje, że roszczenie o przeniesienie własności lokalu będzie przysługiwało najemcy, który był uprawniony do korzystania z niego w dniu, w którym znalazł się w zasobach spółdzielni. RCL proponuje, by z tego roszczenia mogli skorzystać ci najemcy, którzy byli nimi w dniu, w którym zajmowane przez nich mieszkanie stało się lokalem spółdzielczym. Intencją TK było bowiem, by stali się właścicielami dawnych lokali zakładowych.

Z obecnego brzmienia projektu wynika, że z roszczenia mogą skorzystać także inne osoby, które zamieszkały w tego rodzaju lokalach później. Wątpliwości RCL budzą też proponowane zasady rozliczeń wykupu lokalu dawnego zakładowego.

Zgodnie z ministerialną propozycją lokator musi spłacić jedynie nakłady konieczne poniesione na lokal. Przy czym wlicza się do nich wpłaconą przez niego przed laty kaucję zwaloryzowaną proporcjonalnie do wartości lokalu. Ta propozycja zdaniem RCL może prowadzić do pokrzywdzenia spółdzielni, ponieważ poniesione przez nią nakłady na budynek mogą wpływać na wartość lokalu.

Z tego powodu RCL proponuje, by waloryzując kaucję mieszkaniową, nie uwzględniać kosztów poniesionych przez spółdzielnię na budynek.

Etap legislacyjny: przed Komitetem Stałym RM