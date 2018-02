Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji warszawskiej nieruchomości przy ul. Sękocińskiej

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw od decyzji Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego dotyczšcym nieruchomoœci przy ul. Sękocińskiej 5 w Warszawie, ponieważ jego zdaniem została wydana z rażšcym naruszeniem prawa.

Prokurator zarzucił decyzji naruszenie przepisów prawa, w szczególnoœci art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z 26 paŸdziernika 1945 r. o własnoœci i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy polegajšce na uznaniu, że wniosek o przyznanie prawa własnoœci czasowej został złożony skutecznie. Zdaniem prokuratora nie ma jakichkolwiek dowodów wskazujšcych na to, że wnioskodawca znajdował się w posiadaniu gruntu położonego w Warszawie przy ul. Sękocińskiej 5 w Warszawie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ponadto – zdaniem prokuratora – nie ma dowodów, że wspomniany wniosek został złożony przez osobę uprawnionš tj. dotychczasowego właœciciela gruntu, prawnego następcę właœciciela, lub osoby prawa jego reprezentujšce.

Dodatkowe zarzuty dotyczš braku jakiegokolwiek uzasadnienia odmowy prawa własnoœci czasowej ujętych w ustawie z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomoœci oraz zaniechanie ustalenia jakim planem zagospodarowania przestrzennego była objęta nieruchomoœć przy ul. Sękocińskiej w Warszawie 20 kwietnia 1967 r. i w konsekwencji, czy korzystanie przez dotychczasowego właœciciela dało się pogodzić z przeznaczeniem w planie.

Jak informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej, do końca grudnia 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zostało zarejestrowanych 643 postępowania wyjaœniajšce w sprawach zwišzanych z reprywatyzacjš gruntów warszawskich.

Sprawami tymi zajmuje się zespół prokuratorów powołany zarzšdzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku, którzy analizujš materiały i podejmujš działania z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach zwišzanych z reprywatyzacjš gruntów warszawskich.

Od powołania zespołu prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zgłosili udział w 286 postępowaniach administracyjnych, dotyczšcych reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich, skierowali 76 sprzeciwów – między innymi do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego, a także 2 pozwy do sšdu cywilnego. Pozwami tymi, prokuratorzy wnoszš o uznanie za nieważne czynnoœci prawne – umów sprzedaży praw i roszczeń do trzech nieruchomoœci warszawskich z uwagi na ich sprzecznoœć z zasadami współżycia społecznego, tzn. zasadš uczciwoœci i przyzwoitoœci.