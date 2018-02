Lech Żyzylewski o amerykańskiej ustawie Just: Polska znowu będzie wytykana

Jeœli ustawa reprywatyzacyjna wejdzie w życie w tym kształcie, to z pewnoœciš Polska znajdzie się w raporcie sekretarza stanu USA – ostrzegał w programie #RZECZoPRAWIE Lech Żyżylewski, prawnik z kancelarii DZP.

Przegłosowana przez Senat USA ustawa tzw. JUST nakłada na sekretarza stanu USA obowišzek monitorowania ustawodawstw sygnatariuszy deklaracji terezińskiej (czyli również Polski) pod kštem tego, czy umożliwiajš zwrot mienia skonfiskowanego w czasach Holokaustu.

Zdaniem goszczšcego we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE Lecha Żyżylewskiego, prawnika z kancelarii DZP, Polska może mieć kłopoty z tego względu, że majštki żydowskie przejęte przez polskie państwo.

Jak tłumaczył, zaraz po II wojnie œwiatowej przyszły władze komunistyczne, które przejęły żydowskie majštki. - Do dzisiaj te majštki w dużej częœci nie zostały zwrócone, przeszły na rzecz Skarbu Państwa – wskazał prawnik.

W opinii Lecha Żyżylewskiego problemu tego nie rozwišże nowa ustawa reprywatyzacyjna, której projekt przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwoœci. – Ten projekt jest niestety bardzo niesprawiedliwy, kazuistyczny. Jeœli wejdzie w życie w tym kształcie, to z pewnoœciš Polska znajdzie się w raporcie sekretarza stanu USA, i będzie znowu wytykana jako ten kraj, który nie chce zadoœćuczynić tym którzy doznali w czasie wojny wielu krzywd – ocenił ekspert.

Żyżylewski był zaskoczony decyzjš prezydenta Andrzeja Dudy, który we wtorek ogłosił, iż podpisze nowelizację ustawy o IPN, i jednoczeœnie odeœle jš do Trybunału Konstytucyjnego. – Nie sšdzę, żeby to posunięcie uspokoiło nastroje polityczne – stwierdził prawnik.